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الرياضة

الزعابي يترأس بساط أقوى الدوريات العالمية للكاراتيه في إسبانيا

الزعابي يترأس بساط أقوى الدوريات العالمية للكاراتيه في إسبانيا
23 مايو 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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ترأس الحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام الكاراتيه الإماراتي، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية للكاراتيه أحد أقوى أبسطة الدوري العالمي للشباب في مدينة لاكورونيا الإسبانية، بمشاركة 2920 لاعباً ولاعبة و200 حكم دولي من 70 دولة.
وأقيمت على هامش البطولة فعاليات اختبار الشارة الدولية للحكام على مدار 4 أيام قبل بدايتها، حيث كان الدولي الزعابي أحد أعضاء لجنة المختبرين، وقد اجتاز الحكم رادوكو أحد حكام الإمارات المحليين الاختبار، وحصل على تصنيف حكم دولي «جي بي كوميتيه»، كما شارك في تحكيم نهائيات البطولة الحكام الدوليين من العاملين بالدولة محمد عزازي وأمينة الدشتي.
أشاد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بما يقدمه الدولي جابر الزعابي في العمل على تطوير منظومة التحكيم الإماراتي.

الكاراتيه
إسبانيا
الدوري العالمي للكاراتيه
حكام الإمارات
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