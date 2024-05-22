الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سانتانا «لغز محير» مع «النسور»

رانييل سانتانا
23 مايو 2024 01:04

فيصل النقبي (خورفكان) 

أخبار ذات صلة
مبخوت يسجل حضوره بـ«الصناعة»
تألق الظنحاني.. لا يكفي!

غاب المهاجم البرازيلي رانييل سانتانا عن المباريات الثلاث الأخيرة لخورفكان، ولم يكن حتى على دكة البدلاء رغم جاهزيته وعدم إصابته، ليشكل ذلك لغزاً حقيقياً لعشاق وجماهير الفريق، الذي يصارع من أجل الهروب من مطاردة الإمارات له في جدول ترتيب الدوري.
وكان اللاعب قد تعاقد مع «النسور» في فترة الانتقالات الشتوية، وشارك في 8 لقاءات فقط من 12 مباراة منذ التعاقد معه، ولم يسجل سوى هدف وحيد في شباك حتا في الجولة 14 من المسابقة، ولم يقدم نفسه بالشكل الجيد إطلاقاً، ليقرر المدرب في اللقاءات الثلاثة الأخيرة أن يبقى في المدرجات ليلعب «النسور» بأربعة لاعبين أجانب حتى نهاية الدوري.

النسور
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق «قمة الإعلام العربي»
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق «قمة الإعلام العربي»
23 مايو 2024
فلسطيني يقف في متجر مؤقت بجوار منزل مدمر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطينية
23 مايو 2024
المجاعة تمس جزءاً كبيراً من سكان منطقة الساحل الأفريقي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تفاقم أزمة الغذاء و«المجاعة» يهددان «الساحل الأفريقي»
23 مايو 2024
جندي يمني مرابط على الجبهة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«القيادة اليمني»: ليس أمام الحوثي سوى الجنوح للسلام
23 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©