سانتانا «لغز محير» مع «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

غاب المهاجم البرازيلي رانييل سانتانا عن المباريات الثلاث الأخيرة لخورفكان، ولم يكن حتى على دكة البدلاء رغم جاهزيته وعدم إصابته، ليشكل ذلك لغزاً حقيقياً لعشاق وجماهير الفريق، الذي يصارع من أجل الهروب من مطاردة الإمارات له في جدول ترتيب الدوري.

وكان اللاعب قد تعاقد مع «النسور» في فترة الانتقالات الشتوية، وشارك في 8 لقاءات فقط من 12 مباراة منذ التعاقد معه، ولم يسجل سوى هدف وحيد في شباك حتا في الجولة 14 من المسابقة، ولم يقدم نفسه بالشكل الجيد إطلاقاً، ليقرر المدرب في اللقاءات الثلاثة الأخيرة أن يبقى في المدرجات ليلعب «النسور» بأربعة لاعبين أجانب حتى نهاية الدوري.