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الرياضة

مبخوت يسجل حضوره بـ«الصناعة»

مبخوت يسجل حضوره بـ«الصناعة»
23 مايو 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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سجل علي مبخوت حضوره مع الجزيرة في هذه الجولة من دوري أدنوك للمحترفين، خلال الانتصار على الإمارات 2-1، بتقديم تمريرة حاسمة في كرة الهدف الثاني، ليحاول النجم تعويض إهداره ركلة جزاء في الجولة الماضية.
ويبذل مبخوت مجهوداً كبيراً للوصول إلى الجاهزية المطلوبة بعد فترة غياب، عاد بعدها وسجل أمام الوصل، إلا أنه يعاني من سوء الطالع في مباريات أخرى عديدة.
ويحظى اللاعب بدعم كبير من المدرب جريجوري، الذي يؤكد أن اللاعب يمنح المجموعة طاقة إيجابية، وأنه يبذل أقصى ما لديه بخدمة الفريق، وأن الأهداف ستعود لا محالة خلال المرحلة المقبلة في حال استمر بنفس هذا الاجتهاد.

علي مبخوت
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
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