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الرياضة

تألق الظنحاني.. لا يكفي!

فهد الظنحاني
23 مايو 2024 01:04

مراد المصري (أبوظبي)

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واصل فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، تألقه هذا الموسم، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنب فريقه الخسارة أمام شباب الأهلي 1-2، في ختام الجولة 24 ضمن دوري أدنوك للمحترفين.
وتمكن الظنحاني من القيام بأكبر عدد من التصديات في مباراة واحدة هذا الموسم، بواقع 12 تصدياً لمحاولات محققة من «الفرسان»، وهو ما كان كفيلاً بمنح فريقه التقدم، قبل أن يعود المنافس ويقلب الطاولة في الرمق الأخير، والمفارقة أن هدف فوز شباب الأهلي جاء بنيران صديقة من فريق الحارس، بعدما أصبح حسن المحرمي أول لاعب بديل يسجل هدفاً عكسياً في الدوري هذا الموسم.
ويتميز الظنحاني بقدرات مميزة، جعلته مطلباً للعديد من الأندية خلال الصيف الماضي، إلا أن إدارة بني ياس عرفت كيف تحافظ عليه، وهو الذي يشكل مصدر ثقة كبيرة لزملائه.

فهد الظنحاني
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
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