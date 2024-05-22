5.29 مليون درهم «الأثر الاقتصادي» لبطولتي «تحدي الجولف» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت البطولتان المتتاليتان اللتان أقيمتا في أبوظبي الشهر الماضي، ضمن جولة التحدي العالمية للجولف، أثراً اقتصادياً إجمالياً قدره 1.44 مليون دولار «نحو 5.29 مليون درهم» لأبوظبي.

تحقق هذا الأمر بفضل الداعمين الرسميين للحدثين، أرينا ومجموعة الليث وفينيكس كابيتال، وبدعم المروج المشارك اتحاد الجولف، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، ونادي شاطئ السعديات للجولف، الذين كانت رعايتهم حاسمة في تنظيم هاتين البطولتين الناجحتين للغاية في جولة التحدي للعام الثاني على التوالي.

أنتجت هاتان البطولتان اللتان قامتا للعام الثاني على التوالي في أبوظبي، 2,872 ليلة فندقية في المنطقة المحيطة، مع إجمالي 185 لاعباً يتنافسون في الحدثين اللذين يأتيان ضمن جولة التحدي التي تقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا» 2024، ويبلغ إجمالي جوائز بطولاته المالية حول العالم أكثر عن 8 ملايين يورو.

وكان هناك أيضاً 32 موظفاً أسهموا في تنظيم بطولة تحدي أبوظبي بالإضافة إلى 26 موظفاً في بطولة تحدي الإمارات خلال الأسبوع التالي، إلى جانب موظفي الدعم الزائرين من خارج الدولة، وكل ذلك أسهم في الانفاق الاقتصادي في العاصمة خلال مهرجان الجولف الذي استمر أسبوعين.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إنه لأمر رائع أن نرى النمو المستمر والنجاح الذي تحققه فعاليات جولة التحدي هذه في أبوظبي، إنها تجلب الكثير من الاهتمام المرحب به هنا، حيث تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمركز رياضي واقتصادي عالمي متميز».

وقال اللواء الطيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «حققت بطولتا تحدي الإمارات وتحدي أبوظبي نجاحاً كبيراً من الناحية الرياضية، ومن الناحية الاقتصادية أيضاً، كلال الناديين المضيفين كانا استثنائيين، وقد وضعا معايير عالية جداً لأحداث جولة التحدي وشهدنا فوزاً مستحقاً لجاريك بورتيوس وراسموس نيرجارد- بيترسن».

وأضاف: «انتشرت الأخبار حول مشاركة الموهوب الشاب أوسكار كريج في تحدي الإمارات في كل مكان، في حين أعطت كلتا البطولتين دفعة مالية كبيرة لأبوظبي التي تعد واحدة من أبرز وجهات رياضة الجولف في العالم».