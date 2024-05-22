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الرياضة

العين يُجهز «كل الأوراق» لمواجهة «الحسم القاري» أمام يوكوهاما

العين يُجهز «كل الأوراق» لمواجهة «الحسم القاري» أمام يوكوهاما
23 مايو 2024 01:04

معتز الشامي (دبي)

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دخل فريق العين أجواء المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقررة مساء بعد غدٍ السبت أمام يوكوهاما الياباني، وكثف تحضيراته للمواجهة المرتقبة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما أنهى الجهاز الفني المرحلة الأولى من التحضيرات، والتي كانت باستغلال مواجهتي الدوري أمام اتحاد كلباء والوحدة، لتجهيز «كل الأوراق» التي ينوي كريسبو الاعتماد عليها في النهائي الآسيوي، بهدف مفاجأة المنافس الياباني، الذي تفوق في الذهاب بهدفين مقابل هدف.
ويسعى العين لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في المواجهة المقبلة، سعياً تسجيل هدف مبكر يضمن معادلة النتيجة، ومن ثم يواصل الضغط للبحث عن مضاعفة النتيجة على أمل حسم المباراة وحصد اللقب الغائب عن خزائن العين منذ عام 2003.
واستغل كريسبو مباراتي الوحدة واتحاد كلباء لمنح الفرصة كاملة لإيريك جورجينس، العائد من الإصابة، والذي غاب بسببها عن لقاء الذهاب، حيث يعد إيريك أحد أبرز الأسلحة الهجومية في تشكيلة «الزعيم»، وكان هدفه في شباك الهلال بإياب نصف النهائي، وراء حسم بطاقة التأهل القارية.
وشارك إيريك في 90 دقيقة أمام كلباء، بينما شارك الشوط الأول أمام الوحدة، واستعاد اللاعب جاهزيته الكاملة بدنياً وفنياً، وأصبح لائقاً للمشاركة في مباراة الإياب القاري مساء السبت. ونفس الأمر بالنسبة لكاكو، الذي يعد أحد أهم العناصر، التي يعتمد عليها كريسبو في التكتيك الهجومي، وخاصة من حيث تبادل الأدوار مع سفيان رحيمي من العمق وعبر الأطراف.
ولجأ الجهاز الفني للعين للمحاضرات الفنية، وذلك لتجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة، والتي ركزت على طريقة أداء الفريق الياباني في مواجهاته داخل وخارج أرضه خلال البطولة، لا سيما من حيث الضغط العالي الذي يلعب به الفريق ونقل الكرات سريعة في محاولة لخلخلة دفاعات المنافسين، بالإضافة للتركيز على جوانب الضعف التكتيكي في أداء الضيوف، والمتمثلة في غياب التمركز الجيد بين قلبي الدفاع ما يسهل مهمة سفيان رحيمي وكاكو وهو ما وضح خلال مباراة الذهاب. ويهتم الجهازان الإداري والفني بالنواحي النفسية والمعنوية لجميع اللاعبين، بهدف التحفيز المستمر لتحقيق تطلعات الجماهير العيناوية المتوقع حضورها للنهائي المرتقب بكثافة.

300 تصريح إعلامي من مختلف أنحاء العالم
أغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس باب التسجيل الخاص باستخراج التصاريح الإعلامية، لتغطية مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي من المقرر أن يشهدها استاد هزاع بن زايد، وذلك بعد أن أصدر أكثر من 300 تصريح إعلامي، وتقرر أن يتم تسليم الإعلاميين الذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم لتغطية الحدث الرياضي المهم، عبر تصاريح الدخول، حتى يوم غدٍ الجمعة بالمركز الإعلامي في استاد هزاع بن زايد، والذي تقرر أن يكون مفتوحاً للترحيب بالإعلاميين بداية من الرابعة عصراً وحتى الثامنة والنصف مساء طوال الأيام التي تسبق اللقاء.

العين
دوري أبطال آسيا
نهائي دوري أبطال آسيا
يوكوهاما
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