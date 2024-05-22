«دلما للمحامل الشراعية» على خط الانطلاق

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية 60 قدماً الترتيبات الفنية واللوجستية والإجرائية كافة، واستقبلت في جزيرة دلما المحامل المشاركة في السباق الكبير الذي سينطلق يوم غدٍ الجمعة، وناقشت مع المشاركين تفاصيل السباق في اجتماع تنويري.

يقام الحدث برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث، ويعد الأبرز ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي، وهو الأرفع، والأقوى، والأضخم، والأغلى من بين السباقات التراثية البحرية في الدولة والمنطقة.

من جانبه، أشاد أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للفعاليات والأنشطة التراثية بشكل عام، والسباقات البحرية التراثية على وجه الخصوص في إطار مساعي الحفاظ على إرث الأجداد والآباء، ونقله إلى الأجيال، وتعزيز الهوية الوطنية.

وثمن أحمد ثاني الرميثي رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للمهرجان وسباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مشيراً إلى أن رعاية سموه للمهرجان والسباق تمثل حافزاً إضافياً للمشاركين والمنظمين والمتابعين. وقال: «تعلمنا من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال إن الأمة التي لا ماضي لها هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل، وهي كلمات تحمل دلالات عميقة تؤكد أن التراث يمثل القاعدة المتينة لانطلاقة الأمم نحو آفاق أرحب، وترسخ لحضارة متفردة، ومنه انطلقت الإمارات نحو الحاضر الزاهر، متطلعة لمستقبل أكثر إشراقاً».

وأضاف: «ينتظر الجميع في كل عام مهرجان سباق دلما التاريخي ليستنشقوا عبق التاريخ بتفاصيله الرائعة من خلال الأنشطة والفعاليات المتعددة، والتي خاطبت وجدان المشاركين والمتابعين والمنظمين».

وتابع: «سباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، يعد الفعالية الرئيسة في المهرجان، وهو حدث وطني ينقل عراقة الماضي إلى الحاضر الزاهر، ويحمل العديد من العناصر التي تجعله الأرفع بمسافته الأطول البالغة 68 ميلاً بحرياً، ما يعادل 125 كيلومتراً، كما يعد الوحيد الذي يحظى بالانطلاق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بثمان من الجزر المختلفة في طريق الوصول إلى شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، ليقدم صوراً دقيقة لعراقة الماضي في هذه المنطقة، وما تحمله من تراث فريد في تنوعه».

وأوضح: «نفخر في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتنظيم السباق مع هيئة أبوظبي للتراث، وأن نكون جزءا من منظومة النجاح في كل عام لأن دعم جهود القيادة الرشيدة الرامية للحفاظ على التراث من صميم عمل واستراتيجية النادي من أجل نقل هذا التراث الذي يحمل قيم الإمارات الأصيلة إلى الأجيال».

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت يوم الثلاثاء موعد انطلاقة السباق، بعد أن درست الحالة الجوية بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، وذلك لإكمال لوحة مهرجان سباق دلما التاريخي من خلال مشاركة 122 محملاً تم تسجيلها من مختلف إمارات الدولة.

ورحب خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بإعلان إقامة السباق غدٍ الجمعة بعد الترتيبات الدقيقة التي تمت لاختيار يوم مثالي يمنح المشاركين أريحية في تقديم أداء يتناسب مع الحدث والسباق.

وقال: «لمسنا خلال الاجتماع التنويري الذي عقد مع المشاركين فرحة كبيرة تغمرهم بتحديد موعد السباق، ورغبة كبيرة للمشاركة في الحدث، من أجل إنجاحه، وحماس بلا حدود للمنافسة بقوة من أجل التتويج بلقب النسخة السابعة، وقد أسعدتنا هذه الفرحة، والتي ستجعلنا نضاعف الجهد من أجل توفير كل ما يمكن أن يوفر من ترتيبات تنظيمية مثالية للسباق».

وأضاف: «سعدنا بالتعاون الكبير الذي أظهره المشاركون خلال إجراءات الفحص الفني للمحامل الشراعية، والتجاوب مع اللوائح والقوانين التي ستطبق في السباق».

وأوضح: «السباق يشكل أكبر تحد للنوخذة والبحارة، وهم على متن المحامل الشراعية في صراع الأمواج خلال كل مراحله، والذين سيقدمون كل الجهد الممكن من أجل الفوز، كما أنه يمثل تحدياً مماثلاً للجنة المنظمة، وكل اللجان العاملة وسط المياه لمتابعة ومراقبة التنافس بين المحامل، وعلى الشاطئ لتنفيذ خطط ترتيبات احتفالية التتويج، وهذا ما يجعل نجاح الحدث مسؤولية جماعية».



«التنويري» يضع النقاط على الحروف

عقدت اللجنة المنظمة للسباق اجتماعاً تنويرياً مع المشاركين وضعت خلاله النقاط على الحروف، حيث تم استعراض اللوائح والقوانين التي ستطبق في السباق، والتعرف على التفاصيل الكاملة على الضوابط الخاصة بالفحص الفني للمحامل الشراعية، والتحضيرات الأخيرة، وموعد التواجد في نقطة الانطلاقة، وموعد بداية السباق، وتركيب أجهزة التتبع، استعداداً للإبحار باتجاه محطة الختام في شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة.

وتم خلال الاجتماع الإجابة عن الأسئلة التي طرحت من قبل المشاركين، الذين عبروا عن سعادتهم بوجودهم في الحدث والمشاركة في السباق الكبير، كما أشادوا بالترتيبات اللوجستية التي قدمتها اللجنة المنظمة للمحامل، وتسهيل الإجراءات الخاصة بوجود المحامل وفق الجدول الزمني المعد لاستقبالها.



اكتمال وصول المحامل

اكتمل وصول المحامل الشراعية المشاركة في سباق دلما لفئة 60 قدماً إلى جزيرة دلما، وفق الجدول التنظيمي المعد، حيث استقبلت اللجنة المنظمة واللجان المختلفة الأطقم من نواخذة وبحارة، وتم إجراء عمليات الفحص الفني على المحامل بسلاسة لتأكيد مشاركتها.



«دلما» ترتدي حلة زاهية

ارتدت جزيرة دلما التاريخية حلة زاهية وهي تستقبل المحامل الشراعية المشاركة في سباق دلما لفئة 60 قدماً، وتزينت منطقة انطلاقة السباق بلوحات ترحيب بالمشاركين.