أتالانتا.. «الفرحة الأولى» منذ 61 عاماً!

دبلن (أ ف ب)



أحرز أتالانتا باكورة ألقابه القارية، وتوّج بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، بعدما ألحق الخسارة الأولى بباير ليفركوزن الألماني في مختلف المسابقات هذا الموسم 3-0 في دبلن، وذلك بفضل مهاجمه النيجيري أديمولا لوكمان الذي سجّل الأهداف الثلاثة.

وحقق أتالانتا أوّل لقب منذ 61 عاماً بعد كأس إيطاليا الذي رفعه عام 1963.

في المقابل، تلقى باير بطل الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه خسارته الأولى، بعد 51 مباراة في مختلف المسابقات.

وعوّض أتالانتا خسارته نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس الأربعاء الماضي في موسمٍ هو الأنجح على الإطلاق للفريق بقيادة المدرب جان بييرو جاسبريني.

وبات أتالانتا أول نادٍ إيطالي يُحقق اللقب منذ بارما في عام 1999.

بدأ الإسباني شابي ألونسو مدرب باير المباراة بنجمه الجناح فلوريان فيرتز الذي غاب عن المشاركة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ضمن جميع المسابقات بسبب إصابةٍ عضليّة.

في المقابل، غاب القائد لاعب الوسط الهولندي مارتن دي رون عن أتالانتا بسبب الإصابة التي تعرّض لها أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا.

انتظر أتالانتا 12 دقيقة لافتتاح التسجيل عبر لوكمان الذي استغلّ خطأً في التغطية من الأرجنتيني إيتشكيال بالاسيوس وعرضيةً من دافيدي زاباكوستا، واضعاً الكرة في شباك الحارس التشيكي ماتاي كوفار.



وجاء ردُّ باير الأوّل عبر المتقدم الكرواتي يوسيب ستانيشيتش بتسديدة ارتطمت بالدفاع ووصلت بسهولة إلى الحارس الأرجنتيني خوان موسو (19).

وضرب لوكمان بالثاني بمجهودٍ فردي، حين وصلته كرة بالخطأ من وسط باير، فاستلم وتلاعب بالسويسري جرانيت تشاكا، وسدّد على مشارف المنطقة إلى يسار كوفار (26).

وأصبح النيجيري سادس لاعب يُسجّل «هاتريك» في مسابقة أوروبية كُبرى، والأوّل منذ يوب هاينكس لبايرن مونشجلادباخ أمام تفنتي الهولندي في كأس الاتحاد الأوروبي «يوروبا ليج حالياً» عام 1975.

كما أصبح لوكمان أوّل لاعب أفريقي يُسجّل ثنائية في نهائي مسابقة أوروبية كُبرى، وثالث نيجيري يُسجّل في مباراة نهائية أوروبية كُبرى بعد أليكس أيوبي «أرسنال الإنجليزي عام 2019»، وجو أريبو «رينجرز الأسكتلندي عام 2022»، وكلاهما في «يوروبا ليج»، وفقاً لـ«أوبتا للإحصاءات».

وكاد البلجيكي شارل دي كيتلار يُضيف الثاني لكن الحارس تصدّى لتسديدته (43).

اضطر جاسبريني إلى إخراج المدافع البوسني سياد كولاشيناتس بسبب إصابةٍ في ركبته، وأشرك الواعد جيورجيو سكالفيني بدلاً منه (46).

ودفع ألونسو بدوره بالهدّاف النيجيري فيكتور بونيفاس بدلاً من ستانيشيتش (46).

وأبعد الإكوادوري بييرو هينكابييه فرصةً خطيرةً لأتالانتا أمام المرمى إلى ركنية مُبقياً فريقه في المباراة (49).

حاول الهولندي جيريمي فريمبونج تقليص الفارق بتسديدة «على الطاير» لكنها ذهبت عالية كثيراً فوق المرمى (59).

وحسم لوكمان الأمور بتسجيله ثلاثية خاصة حين استلم كرة من جيانلوكا سكاماكا، راوغ وسدد على يسار الحارس (76).

وهذا الهدف الخامس عشر للنيجيري في 43 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

قال بعد المباراة لشبكة سكاي سبورتس «في الموسم الماضي قدّمنا موسماً رائعاً للتأهّل إلى (يوروبا ليغ) وهذا الموسم فزنا بلقب، إنه مجهودٌ رائعٌ من الجميع، سنحتفل الليلة».

وأضاف «سعيد جداً، جداً، معاً كتبنا التاريخ، إنهٌ أمرٌ مذهل».

ولم يتمكّن ليفركوزن الذي اشُتهر هذا الموسم بالأهداف المتأخّرة وعودته في النتائج من تسجيل هدفٍ شرفيّ وسط التنظيم الدفاعي للفريق الإيطالي.

قال لاعبه روبرت أندريخ «أتالانتا حقق الكثير من القليل، لكن في النهاية كان ذلك حاسماً».

وأضاف «كنت أفضّل (خسارة) مباراة غير مهمة، إنه أمرٌ مريرٌ جداً لكن يجب أن تقول أنه مستحق، وعلينا أن نُهنّئ أتالانتا».

وتابع «حالياً خيبة الأمل أكبر من التطلع إلى برلين (نهائي كأس ألمانيا ضد كايزرسلاوترن هذا السبت). في أعماقنا نتطلع إلى ذلك، لكنه أمر مرير ومخيّب للآمال حقاً».

هذه المرة الأولى التي يفوز فيها جاسبيريني في مباراة نهائية مع أتالانتا، بعدما خسر ثلاث نهائياتٍ سابقة جميعها في الكأس المحلية.

قال المدرب البالغ 66 عاماً لشبكة سكاي «إنه شعورٌ رائع، الشباب كانوا رائعين، الأداء الذي قدّموه هذه الليلة كان مذهلاً».

وأضاف «لا يُمكنك الدفاع في مثل هذه المباريات، كنا نعرف أن هذا الفريق (ليفركوزن) جيد جداً في الهجوم لكنه لا يُصبح كذلك حين تُجبره على الدفاع، سارت الأمور كما أردنا منذ البداية».

وتابع «كما أن الأمر يتعلّق بكيف فزنا، لقد استحقينا الفوز، نحن سعداء للغاية لأن الفوز بـ (يوروبا ليج) إنجازٌ كبيرٌ لنا».

أما مدرب ليفركوزن ألونسو فقال «لم يكن يومنا، يتعيّن علينا الاعتراف بذلك، يجب أن نهنئ أتالانتا لأنه كان يستحق الفوز».

وأضاف «زخم اتالانتا في المباراة كان كبيراً، الفريق بأكمله بذل قصارى جهده لكن ذلك لم يكن كافيا».

وختم «يجب أن نستعمل هذه الخيبة لنهائي كأس ألمانيا السبت».