بايرن ميونيخ يتفق مع المدرب الجديد

ميونيخ (أ ف ب)



اقترب البلجيكي فانسان كومباني من تدريب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأشارت الصحف إلى أن كومباني «38 عاماً»، مدرب بيرنلي الذي هبط إلى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» في إنجلترا هذا الموسم، بات على وشك خلافة توماس توخيل.

وبحسب صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي»، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بايرن وكومباني، ليصبح البلجيكي المدرب القادم للنادي البافاري.

وكشفت «بيلد» أنه يتعين على بايرن ميونيخ الآن التوصل إلى اتفاق مع بيرنلي، حيث لا يزال لدى كومباني عقد لمدة أربع سنوات.

ويبحث البايرن عن مدرب جديد، بعد أن قرر نهاية فبراير الماضي الانفصال عن توخيل في نهاية موسمه، بعد سلسلة من النتائج المخيبة حيث خرج الفريق البافاري «خالي الوفاض» هذا الموسم.

وتعرض البايرن لسلسلةٍ من الانتكاسات في سعيه للحصول على مدرب جديد، حيث حاول أولاً التعاقد مع الإسباني شابي ألونسو الذي أعلن نهاية مارس الماضي بقاءه على دكة باير ليفركوزن، ثم حاول مع مدربه السابق يوليان ناجيلسمان، لكن الأخير جدد عقده على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، ثم رالف رانجنيك الذي قرر البقاء مدرباً للنمسا حتى «صيف 2026».

وحاول مسؤولو بايرن التوصل إلى اتفاق مع توخيل لإكمال المغامرة، لا سيما بعد بلوغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا «خرج على يد ريال مدريد الإسباني»، من دون أن تتكلل مساعيهم بالنجاح.

وبعد أن دافع عن ألوان هامبورج عندما كان لاعباً من 2006 إلى 2008»، لعب كومباني لمانشستر سيتي الإنجليزي من 2008 إلى 2019»، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع فريقه السابق أندرلخت البلجيكي «صيف 2019»، حيث قضى موسماً لاعباً ومدرباً.

وفي صيف 2022، تولى قيادة بيرنلي، وفاز معه بلقب دوري الدرجة الأولى في ربيع 2023، لكنه فشل في إبقائه ضمن أندية النخبة، وأنهى موسم 2023-2024 في المركز التاسع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.