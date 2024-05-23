بيلينجهام «الخاسر الأكبر» من رحيل «المايسترو»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يُعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أحد الأشخاص الذين أُصيبوا بخيبة أمل لقرار النجم الألماني توني كروس باعتزال كرة القدم عقب انتهاء كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» التي تُقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وحاول أنشيلوتي مراراً وتكراراً أن يقنع «المايسترو» الألماني بتوقيع عقد لمدة موسم، ولكن من دون جدوى.

وكان المدير الفني الإيطالي يعتمد على كروس أساسياً، في أغلب فترات هذا الموسم، وينوي الاستمرار في الاعتماد عليه في الموسم الجديد، ولكن اللاعب صدمه بالقرار.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن أنشيلوتي أعد «خطة بديلة»، لتعويض رحيل النجم الألماني، تتمثل في عودة جود بيلينجهام إلى الخلف للقيام بدور كروس في وسط الملعب الدفاعي، ما يعني التزام «الجنتلمان الإنجليزي» باللعب متأخراً، على عكس ما كان يفعله أغلب فترات هذا الموسم، حيث كان ينطلق خلف المهاجمين، ويقوم بدور «المهاجم الوهمي»، ما أتاح له الفرصة لتسجيل العديد من الأهداف.

وقالت الصحيفة: إنه إذا طبق أنشيلوتي طريقة 4-4-2، أو 4-1-2-1-2، معنى ذلك أن يلعب بيلينجهام إلى جوار الفرنسيين أوريليان تشواميني، وإدواردو كامافينجا، في محور وسط الملعب، الأمر الذي يسمح للوافد الفرنسي الجديد كيليان مبابي، بإيجاد مكان له رأس حربة، إلى جوار الجناحين البرازيليينن فينسيوس جونيور، ورودريجو جوس في الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل هذا الوضع الجديد، لن يستطيع بيلينجهام أن يلعب دور الهداف الذي لعبه هذا الموسم، حيث كان حراً في الانطلاق إلى الأمام مهاجماً وهمياً، ولكنه رغم ذلك، ربما ينجح في لعب دور مؤثر ومهم في تمويل هجوم «الريال»، وإن كان من الصعب عليه أن ينافس كروس، فيما كان يقوم به في وسط الملعب المتأخر، لتميز الأخير بقدرات كبيرة على التحكم في إيقاع المباراة عبر فتراتها المختلفة.

وكان بيلينجهام بعث برسالة مؤثرة لكروس عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: سنة واحدة معك لم تكن كافية، لقد استمتعت بك مشجعاً أكثر من زميل في الملعب، ولا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق لك ولأسرتك فيما هو قادم.



