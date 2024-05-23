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الرياضة

كأس رئيس الدولة لليد بين الشارقة وشباب الأهلي

كأس رئيس الدولة لليد بين الشارقة وشباب الأهلي
23 مايو 2024 10:36

 
رضا سليم (دبي) 

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تشهد صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، مساء الجمعة، المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، بين الشارقة «حامل اللقب» وشباب الأهلي، في آخر بطولات الموسم، والتي سيطر عليها «الملك» من بدايتها، حيث فاز بكأس الاتحاد، وكأس الإمارات، والسوبر، ودرع الدوري، في الوقت الذي ظهر «الفرسان» أمام الشارقة في 3 مناسبات، هي كأس السوبر، ونهائي الدوري، ثم نهائي كأس رئيس الدولة، فيما يلتقي الفريقان للمرة السابعة هذا الموسم، منها 3 لقاءات في الدوري، وفاز «الملك» في جميعها.
ويطمح الشارقة إلى حصد المزيد من الألقاب، خاصة أن الفريق حقق لقب الكأس الأغلى 10 مرات، ويحتفظ باللقب في آخر 5 مواسم، فيما يبحث «الفرسان» عن العودة للبطولات، عبر منصة الكأس الذي حققه في المرة الأخيرة في موسم 2017-2018.
وتأهل الشارقة إلى النهائي، بعد الفوز على الوصل في دور الثمانية، والجزيرة في نصف النهائي، فيما فاز شباب الأهلي على دبا الحصن، ومليحة بعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية.
ويتعامل كلا المدربين بطريقة الأوراق المكشوفة، لأن كل فريق يملك عدداً من اللاعبين الأقوياء، ويعرف نقاط القوة والضعف في المنافس، ويعتمد التونسي سامي السعيدي مدرب الشارقة على المجموعة نفسها، بقيادة التونسي مصباح الصانعي، والمصري محمود فايز، ومواطنه عبدالله فاروق، وأحمد هلال، وطارق شاهين، وفراس محمد، وإبراهيم القرص، وسيف الأنصاري، وأحمد عبدالله، وضاحي محمد، وأحمد بدر، والحارس الدولي محمد إسماعيل، وخالد سعيد.
فيما يدفع التونسي وليد بن عمر مدرب «الفرسان» بكل الأوراق، خاصة مواطنه ريان بن محمود، والبرازيلي أكاسيو، وعيسى البناي، ومرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، ومحمد يوسف، وعبدالعزيز جاسم، وعمر خليفة، والحارس عبدالرحمن خميس.

كأس رئيس الدولة لليد
الشارقة
شباب الأهلي
النصر
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