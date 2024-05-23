براديا بطل «الشارقة للشطرنج»



رضا سليم (الشارقة)



أحرز الإيراني دانيشفار براديا لقب النسخة السابعة، من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع المصنف الأول الهندي آرجون ايريجايسي بطل النسخة الماضية، ليعتلي الإيراني منصة التتويج برصيد 6.5 نقطة.

وجاء الروسي مورزين فولودار في المركز الثاني، برصيد 6.5 نقطة، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأميركي سام شاكلاند، والذي حل ثالثاً بالرصيد نفسه من النقاط، مبتعداً بفارق نقاط «كسر التعادل»، وحلّ رابعاً الأوزبكي شمس الدين فوخيدوف «6.5 نقطة» أيضاً، بعد فوزه في الجولة الختامية على سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة، والذي حلّ في المركز السادس عشر «5.5 نقطة».

وذهب المركز الخامس، إلى الإيراني أمين طبطبائي «حامل لقب الماسترز» بنسختها الرابعة «6 نقاط»، وذهبت جائزة أفضل لاعبة في البطولة إلى بطلة العالم الكازاخستانية بيبي سارة.

حضر حفل الختام وتوزيع الجوائز، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وممثلو الشركاء والرعاة للبطولة، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية ورؤساء الأندية بالدولة.

وفي بطولة التحدي، والتي شارك فيها 98 لاعباً دولياً، أحرزت الهندية ديفيا ديشموخ «19 عاماً» لقب البطولة برصيد 7 نقاط، بعد تعادلها في الجولة الأخيرة مع الروسية ليا جاريفولينا، والتي حلّت بالمركز الثاني بالرصيد نفسه «7 نقاط»، مبتعدةً عن صاحبة المركز الأول، بفارق نقاط كسر التعادل، والثالث الإيراني موفاهد سينا بالرصيد نفسه، وكسر التعادل، وحل المولدوفي جيجور لاشكين رابعاً برصيد 6.5 نقطة، وجاء خامساً الروسي المخضرم فلاديمير بورماكين.

وفي بطولة المستقبل للاعبين الواعدين، والتي نظمها النادي، تزامناً مع بطولتي الماسترز والتحدي، وشارك فيها 112 لاعباً ولاعبة، حقق الموهوب الأذربيجاني علي زادة أكشين لقب البطولة، برصيد 7.5 نقطة، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الهندي سافين سافرالله لاعب أكاديمية الشارقة الدولية، والذي حلّ ثانياً بالرصيد نفسه من النقاط، والأذربيجاني يونس محمد زاده برصيد «7 نقاط»، فيما حل الهندي فيفان رانا رابعاً، وذهب المركز الخامس إلى الأذربيجاني إبراهيم سوات، فيما جاءت مواطنته مريم دييفا في المركز السادس.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: يسرنا أن نكون أحد الشركاء والرعاة الفاعلين والمساهمين في إنجاح البطولة، والتي تعدّ مهرجاناً رياضياً وسياحياً يعزز بشكل كبير من دور الشارقة منصة دولية مهمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية، وإمارة الشارقة نجحت في إيجاد صلة وثيقة بين السياحة والثقافة والرياضة، وتحقيقها مكتسبات كبيرة وضعتها على خريطة الثقافة والتنمية والسياحة العالمية، وأسهمت في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجعلتها واحدة من أدوات خدمة المجتمع، وتلبية مصالح الإنسان.