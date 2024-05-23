الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف بطولة آسيا للملاكمة

أبوظبي تستضيف بطولة آسيا للملاكمة
23 مايو 2024 12:57

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
جامعة الإمارات تطلق مبادرة الحوسبة فائقة الأداء
عبدالله بن طوق: الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة في المجالات كافة


يستضيف اتحاد الملاكمة بطولة آسيا للواعدين والواعدات والناشئين والناشئات في أبوظبي من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين، بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 25 دولة. بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة، ودعم الهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد اتحاد الملاكمة، في بيانه، أهمية البطولة لمستقبل الفئات العمرية المختلفة، وحرص الدول الآسيوية على إعداد أجيال من اللاعبين واللاعبات، ضمن خطة الإعداد للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في أوزبكستان 2025، والألعاب الآسيوية للكبار باليابان 2026.
وأشار إلى حرصه على توفير أفضل فرص التأهيل لأبطال الإمارات من خلال تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات؛ لتمكينهم من المهارات والقدرات التي تؤهلهم لإظهار المستويات المتطورة، والمنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية، مشيداً بالتجاوب الكبير مع الخطط والبرامج ودعم المجالس والهيئات الرياضية لاستراتيجية التطوير المستقبلية بالاتحاد.

الإمارات
أبوظبي
الملاكمة
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
ديوان الرئاسة ينعى حمد بن سهيل الخييلي
علوم الدار
ديوان الرئاسة ينعى حمد بن سهيل الخييلي
اليوم 14:07
اتحاد كلباء بطل «النقاط المهدرة»!
الرياضة
اتحاد كلباء بطل «النقاط المهدرة»!
اليوم 13:31
قطع أثرية في معرض "كنوز من الشارقة على طريق الحرير" في أوزبكستان
التعليم والمعرفة
اختتام معرض "كنوز من الشارقة على طريق الحرير" في أوزبكستان
اليوم 13:30
مجلس الإمارات للإعلام يُطلق برنامج "إعلاميين"
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يُطلق برنامج "إعلاميين"
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©