أبوظبي تستضيف بطولة آسيا للملاكمة



أبوظبي (وام)



يستضيف اتحاد الملاكمة بطولة آسيا للواعدين والواعدات والناشئين والناشئات في أبوظبي من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين، بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 25 دولة. بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة، ودعم الهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد اتحاد الملاكمة، في بيانه، أهمية البطولة لمستقبل الفئات العمرية المختلفة، وحرص الدول الآسيوية على إعداد أجيال من اللاعبين واللاعبات، ضمن خطة الإعداد للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في أوزبكستان 2025، والألعاب الآسيوية للكبار باليابان 2026.

وأشار إلى حرصه على توفير أفضل فرص التأهيل لأبطال الإمارات من خلال تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات؛ لتمكينهم من المهارات والقدرات التي تؤهلهم لإظهار المستويات المتطورة، والمنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية، مشيداً بالتجاوب الكبير مع الخطط والبرامج ودعم المجالس والهيئات الرياضية لاستراتيجية التطوير المستقبلية بالاتحاد.