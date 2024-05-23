اتحاد كلباء بطل «النقاط المهدرة»!



سلطان آل علي (دبي)



تعرّض اتحاد كلباء للخسارة أمام الوصل 2-4، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد كلباء ضمن «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتقدم «النمور» في البداية بالهدف الأول، رغم حالة النقص، ولكنه لم يستطع الصمود، وخسر التقدم والنقاط في حالة متكررة.

ولا تعد المرة الأولى التي يهدر فيها اتحاد كلباء النقاط، بعد تقدمه في النتيجة هذا الموسم، حيث يتصدر «النمور» قائمة أكثر الأندية إهداراً للنقاط بعد التقدم، وذلك بمجموع 24 نقطة، وهو نفس مجموع رصيد الفريق حالياً في ترتيب الدوري، ولو افترضنا أنّ هذه النقاط لم تهدر يكون الفريق في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، أي ضعف رصيده الحالي.

وتكرر هذا المشهد كثيراً، حيث أضاع اتحاد كلباء النقاط، بعد التقدم خلال 10 مباريات مختلفة في الدوري، وأمام 10 أندية مختلفة، وأخيراً خسر من الوصل 2-4 بعد تقدمه 1-0، كما تعادل مع النصر والجزيرة 2-2 بعد تقدمه بهدفين، وخسر من شباب الأهلي 1-4 بعد التقدم بهدف، وخسر 2-4 من عجمان بعد التقدم 2-1.

وخسر من البطائح وبني ياس 1-2، بعد التقدم بهدف، وتعادل مع العين 2-2 بعد التقدم 2-1 ومع خورفكان 1-1 بعد التقدم بهدف، ولا يمكن نسيان افتتاحية الموسم التي خسرها 3-4 أمام الشارقة رغم تقدمه 3-2 أثناء المباراة.

ويعد الفارق كبيراً بين اتحاد كلباء، وثاني أكثر فريق أهدر نقاط بعد التقدم في النتيجة وهو الجزيرة، حيث أهدر «فخر أبوظبي» 16 نقطة، بـ 8 نقاط مهدرة أقل من اتحاد كلباء، ويليه عجمان بـ 15 نقطة والوحدة بـ 13 نقطة.

ومن الأمور المؤثرة دون شك، هي حالات الطرد التي يتعرض لها اتحاد كلباء، حيث إنه من أصل 10 مباريات فقد فيها النقاط بعد تقدمه، 5 منها كان يلعب منقوص العدد بسبب طرد أحد لاعبيه.