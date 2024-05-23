بوستيكوجلو يريد تعزيز الجبهة الهجومية لتوتنهام



ملبورن (أ ف ب)



يسعى مدرّب توتنهام الإنجليزي، الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، لتعزيز الجبهة الهجومية في صفوف فريقه الموسم المقبل، في حين ستكون الأولوية له اتخاذ القرار بجعل إعارة المهاجم الألماني تيمو فيرنر من لايبزج دائمة من عدمها.

وقاد بوستيكوجلو توتنهام إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، ويشارك بالتالي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، في أوّل موسم مع الفريق اللندني الشمالي، وأكّد أنه في حاجة إلى القيام بتغييرات عدّة ليكون الفريق جاهزاً للموسم الجديد.

وقال بوستيكوجلو بعد مباراة ودية خسرها فريقه أمام نيوكاسل بركلات الترجيح في أستراليا: «لا يوجد أي سرّ، لقد رأيتم كيف أنهينا الموسم، لقد خسرنا أيضاً ريشارليسون وتيمو، وعلى العموم، نعاني نقصاً في هذه المنطقة».

وأضاف: «بدأنا الموسم الماضي مع مانور سولومون وإيفان بيريشيتش وكنّا في صحّة جيّدة في خط المقدمة، لكن مع تقدّم الموسم، بدا واضحاً أننا في حاجة إلى تعزيز هذه الجبهة».

وأوضح المدرب الذي خسر فريقه الموسم الماضي نجم هجومه هاري كين المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني: «كما أننا سنشارك في أوروبا الموسم المقبل، وسنخوض عدداً أكبر من المباريات، وبالتالي يتعيّن علينا تعزيز هجومنا».

وكان فيرنر انضمّ إلى «السبيرز» على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي وسجّل هدفين في 14 مباراة قبل أن تنهي الإصابة موسمه.

يملك توتنهام إمكانية جعل الإعارة دائمة، ويقول المدرّب في هذا الصدد: «بطبيعة الحال، الأمر يتعلّق بالمفاوضات بين الناديين وكيف يشعر تيمو».

وأوضح: «من ناحيتي، أنا مرتاح لهذه الوضعية، وأترك الفرصة للآخرين لمعرفة أي نتيجة ستسفر عن ذلك».

وأعرب بوستيكوجلو عن ثقته بأنه سيحتفظ بجميع لاعبيه الموسم المقبل: «يمكن أن تتصوّروا أن أموراً كثيرة قد تحصل بسرعة، لكن لدينا خطة وأنا مطمئن لها في ما يتعلق باللاعبين القادمين والمغادرين».

أحد اللاعبين الباقين في صفوف توتنهام هو صانع الألعاب جيمس ماديسون المنتقل اليه الموسم الماضي قادماً من ليستر سيتي.

واعتبر ماديسون بأن توتنهام يستطيع «تحقيق أشياء كبيرة» بإشراف بوستيكوجلو، بعد أن عمل معه الموسم الماضي: «الموسم الأوّل في أي مشروع يشكّل تحدياً دائماً، شهدنا صعوداً وهبوطاً».

وختم: «بكل صدق، أنا أستمتع بالعمل معه، وأعتقد بأننا نستطيع تحقيق الكثير».