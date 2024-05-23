بولونيا وموتا.. «الانفصال السعيد»!



روما (أ ف ب)



يمني بولونيا النفس بإنهاء الموسم بأفضل نتيجة ممكنة، عندما يحل ضيفاً على جنوى «الجمعة»، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبصم بولونيا بقيادة مدربه لاعب وسط إنتر ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي الدولي السابق تياجو موتا، على موسم رائع، حجز من خلاله بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 59 عاماً.

ويتقاسم بولونيا المركز الثالث مع يوفنتوس برصيد 68 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف للأول الذي فرط في فرصة فض الشراكة مع فريق «السيدة العجوز» الاثنين الماضي، عندما تقدم بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 76، قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف في الـ 15 الأخيرة.

ويطمح موتا إلى كسب النقاط الثلاث للمباراة الأخيرة له على رأس الإدارة لفنية لبولونيا، كون عقده ينتهي في يونيو المقبل.

ورشحت وسائل إعلام إيطالية عدة موتا إلى تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، خلفاً لماسيميليانو أليجري «المقال» من منصبه، عقب تتويج فريق «السيدة العجوز» بلقب الكأس المحلية على حساب أتالانتا منتصف الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» أن موتا سيبلغ رئيس بولونيا جوي سابوتو، بعدم تمديد عقده مع النادي، مشيرة إلى أن يوفنتوس سيكون على الأرجح وجهته المقبلة بعقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

ويرغب بولونيا في استعادة نغمة الانتصارات لتعزيز موقعه في المركز الثالث، على أمل إنهاء الموسم على منصة التتويج من خلال الضغط على يوفنتوس الذي يستضيف مونزا السبت.

وأهدر بولونيا 10 نقاط في خمس مباريات من التسع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، وأسهمت في تبخر آماله في منافسة ميلان على الوصافة.

في المقابل، يعول يوفنتوس على عاملي الأرض والجمهور لاستعادة سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات السبت الأخيرة بستة تعادلات مخيبة.

ويقود يوفنتوس مدافعه الدولي الأوروجوياني السابق باولو مونيترو، مدرب فريق تحت 19 عاماً، الخليفة الموقت لأليجري «المقال» يوم الجمعة الماضي، بعد يومين من فوزه بالكأس، وذلك بسبب هجومه العنيف ضد الحكام ومدير النادي ومدير صحيفة «توتوسبورت» الرياضية اليومية.

وقال مونتيرو عقب المباراة: «من وجهة نظري التعادل نتيجة عادلة، كان الفوز الأربعاء (نهائي الكأس) مهماً، لقد استنزفهم ذهنياً قليلاً، وكنا نعرف أننا سنواجه صعوبات بالقدوم إلى هنا ضد أحد أفضل الفرق في الوقت الحالي مثل بولونيا».

وأضاف: «إنه وضع خاص بالنسبة لي، لا أعرف كيف أصف ذلك، لكن اللاعبين أعطوني هذه الفرحة، لقد كنت هنا لمدة يومين، لقد رحّبوا بي ترحيباً جميلاً، عندما تكون في غرف الملابس المهمة، لتحقيق انتصارات معينة، فأنت بحاجة إلى رجال عظماء هناك، وأعتقد أن يوفنتوس لديه رجال عظماء في هذا الفريق».

وأجرى مونتيرو محادثة طويلة مع موتا بعد صفارة النهاية، كون الثنائي حصلا على شهادة التدريب في الدرجة الأولى الإيطالية معاً.

علق على ذلك قائلاً: «لقد هنأته على موسمه، لقد أمضينا أيضاً 45 يوماً معاً في كوفرتشانو، وتعرفت عليه هناك، وكنا نذهب لتناول العشاء كل يوم ونتحدّث عن كرة القدم، فريقه يلعب كرة قدم جيدة حقاً، إنه رجل رائع ويستحق كل هذا النجاح».

لا يملك بولونيا ويوفنتوس مصيرهما بإنهاء الموسم في المركز الثالث بيديهما، لأن أتالانتا الخامس بفارق نقطتين خلفهما والمتوج الأربعاء بلقب مسابقة يوروبا ليج بفوزه على باير ليفركوزن الألماني 3-0 في المباراة النهائية في دبلن، يستطيع خطف المركز منهما في حال فوزه في مباراتيه المتبقيتين ضد تورينو الأحد في المرحلة الأخيرة وفيورنتينا الأحد المقبل في مؤجل المرحلة التاسعة والعشرين.

وتفتتح المرحلة الخميس بلقاء كالياري مع فيورنتينا.

وتكتسي المباراة أهمية بالنسبة إلى فيورنتينا فقط، حيث ينافس قطب مدينة فلورنسا لاتسيو السابع على بطاقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، علماً أنه يخوض المباراة النهائية لمسابقة «كونفرنس ليج» للعام الثاني على التوالي، عندما يلاقي أولمبياكوس اليوناني الأربعاء المقبل في أثينا.

ويحتل فيورنتينا الذي خسر نهائي «كونفرنس ليج» الموسم الماضي أمام وستهام يونايتد الإنجليزي، المركز الثامن الذي يمنح صاحبه المشاركة في «كونفرنس ليج» الموسم المقبل، برصيد 54 نقطة بفارق ست نقاط خلف لاتسيو الذي يحتاج إلى التعادل مع ضيفه ساسوولو الأحد في ختام المرحلة للمشاركة في «يوروبا ليج».

ويختم إنتر ميلان البطل موسمه الأحد في ضيافة فيرونا الذي ضمن الاثنين بقاءه في الدرجة الأولى، ويلعب جاره ووصيفه ميلان السبت مع ضيفه ساليرنيتانا أول الهابطين.

وتتنافس فرق فروزينوني السادس عشر (35) وأودينيزي السابع عشر (34) وإمبولي الثامن عشر (33) على البطاقة تفادي اللحاق بساليرنيتانا وساسوولو إلى الدرجة الثانية، ويحتاج الأول إلى التعادل فقط للاستمرار في دوري الأضواء، وقد يكون ذلك كافياً لأودينيزي في حال تعثّر إمبولي المطالب بالفوز على روما لضمان بقائه.

ويلعب فروزينوني مع أودينيزي، ويلتقي نابولي بطل الموسم الماضي مع ليتشي في مباراة هامشية الأحد.