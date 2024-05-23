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الرياضة

طاقم إماراتي يدُير مباراة الزوراء والقوة الجوية

طاقم إماراتي يدُير مباراة الزوراء والقوة الجوية
23 مايو 2024 15:14

 
دبي (الاتحاد) 

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كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، الطاقم الإماراتي الدولي المكون من عادل النقبي «حكم ساحة» وأحمد الراشدي «مساعد أول» وسبت عبيد «مساعد ثان» وعيسى خليفة «حكم فيديو» لإدارة المباراة التي ستجمع فريقي الزوراء والقوة الجوية الاثنين المقبل، على ملعب المدينة، في الجولة الـ31 لدوري نجوم العراق.
وكان حكم الساحة الدولي عادل النقبي قد اختتم مؤخراً مشاركته ضمن الطاقم الإماراتي الذي أدار مباراة العهد اللبناني وسنترال مارينرز كوست الأسترالي، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي أقيمت 5 مايو الماضي على استاد السلطان قابوس في مسقط.

الإمارات
العراق
عادل النقبي
الزوراء
القوة الجوية
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