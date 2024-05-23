نيبوشا يعالج «الخلل الدفاعي» في خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)



يسعى نيبوشا مدرب خورفكان، لعلاج «الخلل الدفاعي» في فريقه، قبل اللقاء المهم أمام الوحدة المهم، يوم الجمعة، في افتتاح «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة مع تلقي شباك الفريق 12 هدفاً، خلال الجولات الخمس الماضية في البطولة، مقابل تسجيل 5 أهداف فقط.

ورغم أن نيبوشا حاول عبر التغييرات في التنظيم الدفاعي، إلا أن الفريق استمر في تلقي الأهداف، منها ثلاثة أمام الجزيرة والشارقة، وثلاثة أهداف اعتبارية من عجمان، بعد خطأ تسجيل سعيد أحمد في اللقاء، واستقبل هدفين من النصر، وهدف من العين.

وربما يعود المدرب إلى تعزيز المنظومة الدفاعية من جديد، عبر تغيير الطريقة، خاصة أنه يحتاج إلى فوز يبعد الفريق من صراع البقاء، خاصة مع طموحات «الصقور» الكبيرة في البقاء في «المحترفين».

ويستمر غياب سانتانا من التشكيلة الهجومية لخورفكان، رغم أنه المهاجم الصريح الوحيد، ويعتمد المدرب على البرازيلي لورينسي، والسوداني محمد عوض الله، ويعيش المدرب مع طاقمه أجواء قلق كبيرة بفعل النتائج السلبية الأخيرة، فقد غابت الانتصارات عن «النسور» منذ آخر فوز أمام بني ياس 2-1 في «الجولة 18».