النصر وشباب الأهلي.. النهائي الثالث في السلة



علي معالي (دبي)



تسنضيف صالة نادي الوصل في الثامنة مساء الجمعة قمة السلة في نهائي كأس الإمارات للرجال، بين النصر وشباب الأهلي، في لقاء مرتقب بين أفضل فريقين في الدولة، وهي المواجهة الثالثة بين «الفرسان» و«العميد»، هذا الموسم على نهائي بطولة، وبالتالي سوف تحمل الكثير من التحديات بين الكبيرين.

تقابل شباب الأهلي والنصر في نهائي الدوري الذي حُسم لمصلحة الفرسان، ثم تقابلا مؤخراً في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وتم تتويج «العميد» باللقب، واليوم هو النهائي الأخير في موسم اللعبة، ويبحث كل منهما عن كيفية تحقيق الانتصار.

يعاني النصر من بعض الغيابات المؤثرة أبرزها الثنائي الأخطر، وهما الجزائري محمد حراث ومامادو ندياي للإصابة، ما يعتبر خسارة كبيرة لمدرب الفريق المصري حسام الوكيل، الذي نجح في تحقيق رقم قياسي في تاريخ نادي النصر بالتأهل لـ 3 نهائيات في موسم واحد، ليس هذا فحسب، بل كان بفكره الفني مع الفريق واللاعبين، صاحب وجود 4 لاعبين دفعة واحدة في صفوف المنتخب الوطني، ويعتمد الوكيل في مواجهة الفرسان على معنويات لاعبيه العالية، أملاً في إنهاء الموسم بلقب مميز.

يعتمد النصر على مجموعة من اللاعبين الشباب وهم: حسن عبدالله، فيصل محمد، حمد حيدر، والشقيقان حمد وسعيد عاشور، إضافة إلى المخضرم صالح سلطان والأميركي هاريس.

وفي المقابل فإن كتيبة شباب الأهلي مدججة بالنجوم والمواهب تحت قيادة المدرب التونسي وليد زريدة، الذي يعتمد على خبرات لاعبيه الكبار سعيد ومحمد مبارك وقيس عمر وأولاد «لطيف»، إضافة إلى الثنائي الأميركي القوي نيكولاس ولويس.