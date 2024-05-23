مبابي في ريال مدريد



أنور إبراهيم (القاهرة)



فقدت الكرة الإسبانية الكثير من بريقها ومتابعيها، بعد رحيل النجمين «الأسطوريين»، البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2018، والأرجنتيني ليونيل ميسي في 2021، وتأثرت مسابقة «الليجا» كثيراً بغياب هذين النجمين اللذين كان لهما الفضل في جلب الكثير من المال والإعلانات والدعاية للكرة الإسبانية باعتراف كل خبراء الكرة العالمية وخبراء التسويق.

غير أن رابطة «الليجا» بدأت تفتح ذراعيها لاستقبال وصول نجم آخر من طراز عالمي، لتعود المسابقة للانتعاش من جديد، وهو الفرنسي الشاب كيليان مبابي «25 عاماً»، وهو النبأ الذي أسعد كثيراً رابطة «الليجا» ورئيسها خافيير تيباس.

وكان مبابي أعلن رسمياً مغادرته لنادي العاصمة الفرنسية مسقط رأسه هذا الصيف، من خلال «فيديو مصور» بثه عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، ولم يكتف بذلك وإنما وجه الدعوة إلى أكثر من 250 شخصاً لحضور«حفل الوداع» الذي أقامه في أحد المطاعم الإيطالية الشهيرة بباريس، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين الحضور.

ولا تبقى إلا مباراة واحدة في الموسم الفرنسي، وهي نهائي الكأس بين سان جيرمان وأوليمبيك ليون، وإن كانت مشاركة مبابي فيها غير مؤكدة.

وفي حديث لخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، أبدى ثقته التامة في وصول هداف كأس العالم الأخيرة 2022، إلى نادي العاصمة الإسبانية، ربما بعد مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند الألماني أول يونيو المقبل.

وقال تيباس: أنا على اقتناع تام بأن مبابي في طريقه إلى ريال مدريد، وأثق بنسبة 99% في إنه سيكون لاعباً في الفريق اعتباراً من الموسم الجديد.

وأضاف: الريال هو النادي الأوروبي الوحيد القادر على فتح أبوابه لمبابي، ولا أعتقد أنه يوجد نادٍ إنجليزي بمقدوره تقديم عرض أفضل لمبابي من الذي قدمه الريال حسبما قرأت وسمعت.