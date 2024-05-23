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الرياضة

وستهام يتعاقد مع لوبيتيجي

وستهام يتعاقد مع لوبيتيجي
23 مايو 2024 16:04

 
لندن (أ ف ب)

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أعلن نادي وستهام يونايتد تاسع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعيين المدرب السابق لنادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني خولن لوبيتيجي على رأس الإدارة الفنية لفريقه، خلفاً للأسكتلندي ديفيد مويز المنتهي عقده.
وكان الإسباني البالغ 57 عاماً، من دون فريق منذ تركه ولفرهامبتون عقب المرحلة السادسة من الموسم المنتهي الأحد الماضي.
ويبدأ لوبيتيغي العمل رسمياً مع فريقه الجديد في الأول من يوليو المقبل.
وقال «لقد جئنا إلى هنا بفكرة ومن أجل إحداث ضجة كبيرة»، مضيفاً «لهذا السبب جئنا إلى هنا، ونحن متحمسون لهذا التحدي».
وأضاف «بالطبع سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة النادي والفريق على تحقيق أفضل مستوى وتحقيق أهدافنا».
وتابع «أؤكد للجماهير أنهم سيكونون أساسيين في كل إنجازاتنا».
من جهته، قال رئيس وستهام ديفيد سوليفان إن تعيين لوبيتيجي «سيضمن فرصة قوية للبناء على التقدم الإيجابي الذي تم إحرازه في المواسم الأخيرة».
وكان وستهام أعلن مطلع الشهر الحالي أن مويز سيترك منصبه «باتفاق متبادل»، عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، بعد أربعة مواسم على رأس إدارته الفنية قاده خلالها إلى الفوز بلقب مسابقة «كونفرنس ليج» في يونيو الماضي، وهو أول لقب كبير للنادي، منذ أن فاز بكأس إنجلترا قبل 43 عاماً.

الدوري الإنجليزي
وستهام
لوبيتيجي
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