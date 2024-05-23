بيجولا تنسحب من «رولان جاروس»

باريس (أ ف ب)



أعلنت الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة خامسة عالمياً، انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، وذلك لعدم تعافيها من الإصابة.

وقالت الأميركية على حسابها على انستجرام «للأسف أعلن انسحابي من رولان جاروس هذا العام».

وكشفت «عدت للتو إلى ممارسة التمارين بشكل طبيعي (لم أواجه أي مشاكل منذ أسابيع)، لكنني لعبت بشكل آمن للغاية من خلال التعافي والعودة للعب».

وتابعت «لو كنت أملك 5 أو 7 أيام أخرى لكنت هناك بنسبة مئة في المئة».

ولم تخض بيجولا (30 عاماً) أي مباراة رسمية منذ مسابقة كأس بيلي جين كينج في منتصف أبريل الماضي، ثم انسحبت من دورة مدريد، بعد أن «ألحقت الضرر بنفسي»، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بإصابتها.

غابت أيضاً عن دورة روما، وهي آخر دورة كبيرة تقام على الملاعب الترابية قبل رولان جاروس.

ومع ذلك، أعربت بيجولا عن ثقتها بالعودة إلى المنافسة قريباً «سأعود بالتأكيد لموسم عشبي كامل وبقية الصيف وحتى نهاية العام».

وخرجت بيجولا من الدور الثالث العام في الماضي في البطولة الفرنسية على يد البلجيكية إيليز ميرتنز.

أما أفضل نتيجة حققتها في العاصمة الفرنسية، فكانت بلوغها ربع النهائي عام 2022 عندما خسرت أمام البولندية إيجا شفيونتيك التي توجت باللقب لاحقاً.