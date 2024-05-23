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الرياضة

كيويل يعترف بمعاناة يوكوهاما أمام العين

كيويل يعترف بمعاناة يوكوهاما أمام العين
23 مايو 2024 16:42

 
يوكوهاما (أ ف ب)

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حذّر المدرب الأسترالي هاري كيويل فريقه يوكوهاما مارينوس الياباني من أنه يتوجب عليه أن «يعاني» أمام العين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، للتتويج باللقب القاري، وذلك على الرغم من فوزه 2-1 ذهاباً قبل أسبوعين.
ويتوجه يوكوهاما إلى الإمارات، لخوض مباراة الإياب على ملعب هزاع بن زايد، بمؤازرة جماهيرية كبيرة لأصحاب الأرض.
وأكد كيويل مهاجم ليدز وليفربول الإنجليزيين السابق، أن يوكوهاما يواجه «كل شيء ضدنا»، باعتباره الفريق الضيف، لكنه دعم لاعبيه لرفع الكأس القارية للمرّة الأولى في تاريخ النادي.
وقال الأسترالي بعد التعادل مع أف سي طوكيو 1-1 في الدوري «لا أخاف أبداً من التحدي، وأتأكد من أن فريقي لا يخاف من هذا التحدي».
وأضاف «سيكون الأمر صعباً، ولكن للفوز بلقب دوري أبطال آسيا يجب أن يكون الأمر صعباً، لا شيء يُمنح مجاناً، عليك أن تدفع مقابل ذلك، عليك أن تعمل من أجل ذلك».
وأضاف كيويل الذي خلف مواطنه كيفن موسكات في المهام الفنية مع يوكوهاما في أواخر ديسمبر الماضي «علينا أن نعاني إذا أردنا الفوز بهذا اللقب».
ويلتقي كريسبو وكيويل مدربين في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد قرابة 20 عاماً من مواجهتهما لاعبين في نهائي دوري أبطال أوروبا، حين كان الأرجنتيني في صفوف ميلان الإيطالي الذي خسر أمام ليفربول بركلات الترجيح 2-3 في إسطنبول عام 2005.
وسجل النجم الأرجنتيني هدفين ليتقدم ميلان 3-0 في الشوط الأول، قبل أن يدرك ليفربول التعادل 3-3 ويفوز بركلات الترجيح.
وأقرّ كيويل بأن المواجهة المرتقبة في إياب نهائي أبطال آسيا ألقت بظلالها على مستوى فريقه في الدوري، حيث يحتل المركز الثالث عشر من 4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم في 13 مباراة.
ختم قائلاً «ستكذب إذا لم تفكر في هذه المباراة، لأنها ضخمة، لقد كنت في هذا الموقف أيضاً لاعباً، بقدر ما تحاول التخلص منه، فهو موجود في ذهنك، لذا عليك أن تكون قوياً ذهنياً وعليك أن تكون مستعداً».

دوري أبطال آسيا
العين
يوكوهاما
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