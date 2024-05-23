الظالعي يشهد إشهار اتحاد تيمور الشرقية للرجبي



دبي (الاتحاد)



نجح قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي في إشهار اتحاد تيمور الشرقية، وتشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد الجديد الذي يعد العضو 37 في قائمة الاتحاد القاري، وزار الظالعي تيمور الشرقية، والتقى خوزيه هورتا رئيس الجمهورية الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الآسيوي للرجبي مع الاتحاد الآسيوي للرجبي لأصحاب الهمم.

ووجه قيس الظالعي الشكر إلى خوزيه هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية والتجاوب السريع في إشهار الاتحاد وتشكيل مجلس الإدارة، والترحيب الكبير بدخول تيمور الشرقية قائمة الأعضاء في الاتحاد الآسيوي.

وأضاف أن الرجبي الآسيوي اكتسب أرضاً جديدة، وهو الاتجاه الذي نسير عليه في نشر اللعبة في أرجاء آسيا ومساعدة الاتحادات التي بدأت المشوار معنا، وهناك الكثير من المشروعات والخطط التي نسير عليها من أجل الارتقاء باللعبة على المستوى القاري، سواء تنظيم البطولات بشكل ثابت أونشر اللعبة في دول جديدة، ونسعى أن تكون جميع دول آسيا تحت مظلة الاتحاد خلال السنوات المقبلة.

وتابع:«مؤخراً حضرت توقيع اتفاقية توأمة تاريخية بين اتحادات الرجبي في الصين تايبيه، وسنغافورة، وتايلاند والفلبين، والتي أبرمت في سنغافورة، وتنص هذه الاتفاقية على استحداث بطولة دولية رباعية بين الدول، وهو ما يدعمه نشاط الرجبي الآسيوي، وسيكون له رد فعل كبير في تطور اللعبة في هذه الدول في المستقبل القريب».