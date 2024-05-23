الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صربيا تمدّد عقد ستويكوفيتش إلى 2026

صربيا تمدّد عقد ستويكوفيتش إلى 2026
23 مايو 2024 16:56

 
بلجراد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
محمد عبدالله حسن يعتزل التحكيم بعد مشوار 24 عاماً
رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في يورو 2024


مدّد الاتحاد الصربي لكرة القدم عقد مدربه دراجان ستويكوفيتش حتى عام 2026، معوّلاً على نجاحاته الأخيرة مع المنتخب البلقاني.
وقاد ستويكوفيتش صربيا للتأهل لأوّل مرة لبطولتين كبريين توالياً، في كأس العالم قطر 2022 وكأس أوروبا المقبلة في ألمانيا، بحسب ما قال الاتحاد.
وحظي ابن التاسعة والخمسين بثقة الاتحاد للاستمرار حتى ما بعد البطولة القارية المقبلة التي تنطلق في 14 يونيو المقبل.
ووقع المنتخب الصربي في مجموعة تضمّ إنجلترا، الدنمارك وسلوفينيا.
قال الاتحاد في بيانه «تمديد التعاون مع المدرّب ستويكوفيتش يتماشى مع طموح وأمنيات الاتحاد المحلّي بأن يواصل منتخبنا النجاح في الفترة المقبلة أيضاً».
وتولّى ستويكوفيتش تدريب صربيا في عام 2021.
حمل خلال مشواره لاعباً ألوان يوغوسلافيا السابقة 84 مرّة بين 1983 و2001، وكان من أوائل اللاعبين الأوروبيين يحترفون في الدوري الياباني، أحرز صانع اللعب مع مرسيليا لقب دوري أبطال أوروبا 1993.
وأمضى اللاعب المكنّى «بيكسي» ثمانية أعوام مع ناجويا جرامبوس، حيث لعب تحت إشراف المدرب الفرنسي أرسين فينجر.
بعد اعتزاله، شغل منصب رئيس نادي النجم الأحمر، قبل التحوّل إلى التدريب، وعاد إلى ناجويا مدرّباً، وأشرف بين 2016 و2020 على جوانجو أر أف الصيني.

صربيا
كأس العالم
كأس أمم أوروبا
إنجلترا
الدنمارك
سلوفينيا
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
نادال يواجه زفيريف في «رولان جاروس»
الرياضة
نادال يواجه زفيريف في «رولان جاروس»
اليوم 17:11
طاقم أوزبكي لمباراة العين ويوكوهاما
الرياضة
طاقم أوزبكي لمباراة العين ويوكوهاما
اليوم 17:00
صربيا تمدّد عقد ستويكوفيتش إلى 2026
الرياضة
صربيا تمدّد عقد ستويكوفيتش إلى 2026
اليوم 16:56
الظالعي يشهد إشهار اتحاد تيمور الشرقية للرجبي
الرياضة
الظالعي يشهد إشهار اتحاد تيمور الشرقية للرجبي
اليوم 16:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©