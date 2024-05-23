صربيا تمدّد عقد ستويكوفيتش إلى 2026



بلجراد (أ ف ب)



مدّد الاتحاد الصربي لكرة القدم عقد مدربه دراجان ستويكوفيتش حتى عام 2026، معوّلاً على نجاحاته الأخيرة مع المنتخب البلقاني.

وقاد ستويكوفيتش صربيا للتأهل لأوّل مرة لبطولتين كبريين توالياً، في كأس العالم قطر 2022 وكأس أوروبا المقبلة في ألمانيا، بحسب ما قال الاتحاد.

وحظي ابن التاسعة والخمسين بثقة الاتحاد للاستمرار حتى ما بعد البطولة القارية المقبلة التي تنطلق في 14 يونيو المقبل.

ووقع المنتخب الصربي في مجموعة تضمّ إنجلترا، الدنمارك وسلوفينيا.

قال الاتحاد في بيانه «تمديد التعاون مع المدرّب ستويكوفيتش يتماشى مع طموح وأمنيات الاتحاد المحلّي بأن يواصل منتخبنا النجاح في الفترة المقبلة أيضاً».

وتولّى ستويكوفيتش تدريب صربيا في عام 2021.

حمل خلال مشواره لاعباً ألوان يوغوسلافيا السابقة 84 مرّة بين 1983 و2001، وكان من أوائل اللاعبين الأوروبيين يحترفون في الدوري الياباني، أحرز صانع اللعب مع مرسيليا لقب دوري أبطال أوروبا 1993.

وأمضى اللاعب المكنّى «بيكسي» ثمانية أعوام مع ناجويا جرامبوس، حيث لعب تحت إشراف المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

بعد اعتزاله، شغل منصب رئيس نادي النجم الأحمر، قبل التحوّل إلى التدريب، وعاد إلى ناجويا مدرّباً، وأشرف بين 2016 و2020 على جوانجو أر أف الصيني.