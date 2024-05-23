طاقم أوزبكي لمباراة العين ويوكوهاما



كوالالمبور (د ب أ)



أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة حكام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين وضيفه يوكوهاما على استاد هزاع بن زايد، يوم السبت المقبل.

ويتولى إدارة المباراة الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف، والذي يعتبر من أبرز حكام الاتحاد الآسيوي، وكان من ضمن 74 حكماً شاركوا في إدارة مباريات كأس آسيا في وقت سابق هذا العام، كما شارك بانتظام خلال الفترة الماضية في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

ويشارك في إدارة المباراة أيضاً الحكمان المساعدان أندري تسابينكو، وتيمور جايونولين من أوزبكستان، إلى جانب مواطنيهما رستم لطفولين، حكماً رابعاً، وسنجر شايسوبوف حكماً مساعداً احتياطياً.

وينضم إلى طاقم الحكام في غرفة عمليات الفيديو «الفار»، الصيني فو مينج كحكم فيديو مساعد، والتايلاندي سيفاكورون بو-أودوم مساعداً لحكم الفيديو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد يوكوهاما الدولي يوم 11 مايو الجاري، أديرت من قبل طاقم حكام قطري، تضمن حكم الساحة سلمان أحمد فلاحي، الذي شارك في العديد من البطولة الرئيسة، من ضمنها كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام وكأس العالم للشباب تحت 20 عاما في الأرجنتين عام 2023.