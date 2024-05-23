الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طاقم أوزبكي لمباراة العين ويوكوهاما

طاقم أوزبكي لمباراة العين ويوكوهاما
23 مايو 2024 17:00

 
كوالالمبور (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كيويل يعترف بمعاناة يوكوهاما أمام العين
العين يجهز «الرباعي الهجومي» لمواجهة سرعة يوكوهاما


أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة حكام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين وضيفه يوكوهاما على استاد هزاع بن زايد، يوم السبت المقبل.
ويتولى إدارة المباراة الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف، والذي يعتبر من أبرز حكام الاتحاد الآسيوي، وكان من ضمن 74 حكماً شاركوا في إدارة مباريات كأس آسيا في وقت سابق هذا العام، كما شارك بانتظام خلال الفترة الماضية في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.
ويشارك في إدارة المباراة أيضاً الحكمان المساعدان أندري تسابينكو، وتيمور جايونولين من أوزبكستان، إلى جانب مواطنيهما رستم لطفولين، حكماً رابعاً، وسنجر شايسوبوف حكماً مساعداً احتياطياً.
وينضم إلى طاقم الحكام في غرفة عمليات الفيديو «الفار»، الصيني فو مينج كحكم فيديو مساعد، والتايلاندي سيفاكورون بو-أودوم مساعداً لحكم الفيديو.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد يوكوهاما الدولي يوم 11 مايو الجاري، أديرت من قبل طاقم حكام قطري، تضمن حكم الساحة سلمان أحمد فلاحي، الذي شارك في العديد من البطولة الرئيسة، من ضمنها كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام وكأس العالم للشباب تحت 20 عاما في الأرجنتين عام 2023.

دوري أبطال آسيا
العين
يوكوهاما
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
نادال يواجه زفيريف في «رولان جاروس»
الرياضة
نادال يواجه زفيريف في «رولان جاروس»
اليوم 17:11
طاقم أوزبكي لمباراة العين ويوكوهاما
الرياضة
طاقم أوزبكي لمباراة العين ويوكوهاما
اليوم 17:00
صربيا تمدّد عقد ستويكوفيتش إلى 2026
الرياضة
صربيا تمدّد عقد ستويكوفيتش إلى 2026
اليوم 16:56
الظالعي يشهد إشهار اتحاد تيمور الشرقية للرجبي
الرياضة
الظالعي يشهد إشهار اتحاد تيمور الشرقية للرجبي
اليوم 16:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©