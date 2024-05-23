رابطة المحترفين تتوج خريجي برنامج بناء القدرات التعليمية



أبوظبي (الاتحاد)



نظمت رابطة المحترفين حفل تخرج المشاركين في برنامج بناء القدرات التعليمية لمنتسبي الأندية المحترفة، وذلك في مختلف التخصصات التي شملت الإدارة التنفيذية، مدير التسويق، مسؤولي التسويق والعلامة التجارية، المسؤول القانوني، مدير الموارد البشرية، المدير المالي، المدير الفني، ضابط إشراك الجماهير، ومحرر محتوى الموقع الإلكتروني والتواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في حفل أقامته رابطة المحترفين، في فندق ريكسوس السعديات بأبوظبي، بحضور جواهر السويدي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، والدكتور خالد محمد عبدالله، مستشار تطوير الأعمال وممثلي الأندية المحترفة.

وهنأت جواهر السويدي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين المشاركين في البرنامج، مؤكدة أن الرابطة تحرص على تطوير مهارات العاملين في الأندية بشكل دوري، إيماناً منها بدورهم الفعال، كونهم شركاء النجاح في مسيرة الاحتراف. مشيرة إلى أن برنامج بناء القدرات التعليمية الذي انطلقت نسخته الأولى في 2020، يأتي ضمن أهداف الرابطة الرامية لتطوير العمل الإداري في الأندية ورفع مستوى الأداء في عدة مجالات، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، للارتقاء بعناصر اللعبة من مختلف جوانبها، والسعي لتطويرها باستمرار.

وأضافت: «تضمن البرنامج ورش عمل ومحاضرات خاصة بكل محور، استطاع خلالها ممثلو الأندية الاستفادة من المحاضرين ذوي الخبرة العالمية، بالإضافة إلى تبادل الأفكار خلال الجلسات النقاشية التي كانت مثمرة، وتسهم بكل تأكيد في تطوير العمل المؤسسي في الأندية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الفردية للمشاركين».