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الرياضة

اتفاقية تعاون بين شرطة أبوظبي واتحاد الرماية

اتفاقية تعاون بين شرطة أبوظبي واتحاد الرماية
23 مايو 2024 18:22

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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وقع الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية، اتفاقية تعاون مشترك مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث وقع عن القيادة، اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، في خطوة كبيرة نحو التميز المؤسسي، والشراكة مع مؤسسات الدولة، بهدف الارتقاء برياضة الرماية، والعمل على تطويرها، وفق خطة طويلة مستدامة، تسهم في تطوير المواهب الشرطية وتعزيز قدرات رماة الإمارات، انطلاقاً من الاستراتيجية المشتركة بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي والاتحاد في تطوير هذه الرياضة العريقة في الدولة، والارتقاء بمستوياتها ونتائجها على الصعيدين المحلي والأولمبي.
وأعرب الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم عن سعادته بإنجاز الاتفاقية، وتحويلها من اتفاق شفهي إلى نص مكتوب بسرعة قياسية، من أجل الاستفادة من القاعدة الكبيرة الموجودة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث اعتبرها بمثابة التربة الخصبة التي من الممكن الاستفادة منها بشكل أكبر في رفد المنتخبات الوطنية برماة على مستوى أولمبي.
وأشار إلى أن هدف الاتفاقية توحيد الجهود في دعم هذه الرياضة العريقة، حيث تملك القيادة جميع الأدوات اللازمة، ومنها الكوادر البشرية والأسلحة وميادين الرماية، فضلاً عن الرغبة والتطلع إلى الريادة العالمية في الرماية.

الإمارات
شرطة أبوظبي
اتحاد الرماية
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