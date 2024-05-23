«التقنية العليا» بطل «تحدي الجامعات»



أبوظبي (الاتحاد)



توجت رابطة المحترفين كلية التقنية العليا بالجائزة الكبرى في تحدي الجامعات 2024 عن مشروع «تجربة الملعب»، بعد حصولها على المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني جامعة عجمان عن مشروع «نقاط الولاء عبر تطبيق أدنوك»، وحلت جامعة الإمارات في المركز الثالث، بمشروع «نقاط التذاكر».

حضر مراسم التتويج سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، عضوا مجلس إدارة رابطة المحترفين، وممثلو الجامعات المشاركة، في فندق ريكسوس بريميوم السعديات بأبوظبي.

جاء ذلك في حفل منصة الابتكار لرابطة المحترفين- مسابقة تحدي الجامعات 2024، والذي أطلقته الرابطة في في مطلع فبراير الماضي لدعم الابتكار في قطاع كرة القدم.

وأكد سعيد عبيد الكعبي أن مبادرة تحدي الجامعات 2024 أثمرت عن مشاريع مميزة، مقدمة من طلاب مختلف الجامعات المشاركة، وقال: «نسير في رابطة المحترفين على خطى قيادتنا الرشيدة التي رسمت خريطة الطريق نحو الابتكار والإبداع، لجعل الإمارات في الريادة في مختلف القطاعات».

وأضاف: «حرصنا في رابطة المحترفين على استمرارية تحدي الجامعات، هذه المبادرة التي ننظمها سنوياً للتواصل مع جيل الشباب لدعم الابتكار في قطاع كرة القدم وإيماناً منا بأهمية الاستماع إليهم وإشراكهم في صناعة القرار، وركزنا في النسخة الحالية من مسابقة تحدي الجامعات 2024، على ثلاثة محاور رئيسية تحقيق الاستدامة البيئية لكرة القدم الإماراتية، تطبيق تقنيات ذكية جديدة، تعزيز تجربة مشجعي أندية المحترفين».

الجدير بالذكر أن عدد المشاركات 9 عروض من 4 جامعات، هي جامعة الإمارات، كليات التقنية العليا، مجلس الجامعات والكليات لشرطة دبي، جامعة عجمان.

ومن المقرر أن يتم تطبيق أفضل فكرة وإدراجها ضمن مشاريع الرابطة المستقبلية، كما تم منح الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية.