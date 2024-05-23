فيراتي وإيموبيلي خارج قائمة إيطاليا



روما (أ ف ب)



يغيب لاعب الوسط ماركو فيراتي، والمهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي عن صفوف منتخب إيطاليا لكرة القدم، بعد أن قرّر المدرب لوتشانو سباليتي عدم استدعائهما إلى تشكيلة أولية من 30 لاعباً للمشاركة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وخاض فيراتي (31 عاماً) الذي انضم إلى العربي القطري في سبتمبر الماضي، آخر مباراة دولية له في يونيو 2023، بينما لم يلعب إيموبيلي سوى مباراة واحدة، منذ ان تولى سباليتي الإشراف على المنتخب خلفاً لروبرتو مانشيني الصيف الماضي.

وخاض فيراتي 55 مباراة دولية وسجل 3 أهداف، في حين دافع إيموبيلي (34 عاماً) عن ألوان «الأزوري» في 57 مباراة وسجّل 17 هدفاً، لكن مستواه تراجع هذا الموسم فلم يسجّل في صفوف فريقه لاتسيو سوى 7 أهداف في الدوري المحلي، بعد أن خسر مركزه أساسياً.

وتدافع إيطاليا عن لقبها التي أحرزته صيف عام 2021 بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي في لندن.

واستدعى سباليتي سبعة لاعبين في الهجوم، نقطة ضعف بطل العالم أربع مرات، بينهم فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ماتيو ريتيغي (جنوى) وجانلوكا سكاماكا (أتالانتا).

وسجّل سكاماكا المنتشي من إحراز لقب يوروبا ليج، 11 هدفاً ومرّر 4 كرات حاسمة في مختلف المسابقات منذ مطلع مارس.

استبعده سباليتي عن وديتي فنزويلا والإكوادور في مارس منتقداً اللاعبين الذين «يلعبون على بلايستايشن حتى الساعة الرابعة فجراً»، في تعليق فُهم على نطاق واسع انه موجّه لابن الخامسة والعشرين.

واستدعى سباليتي الذي سيعلن في 6 يونيو تشكيلته النهائية، لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجولي الذي انتهت فترة إيقافه بسبب قضية مراهنات غير مشروعة.

وتلعب إيطاليا في مجموعة تضمّ إسبانيا، كرواتيا وألبانيا. تخضع لمعسكر بدءاً من 31 مايو في مركز كوفرتشانو التدريبي الوطني وتخوض وديتين مع تركيا (4 يونيو) والبوسنة بعدها بخمسة أيام.

وهنا التشكيلة الأولية:

- حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيديل (لاتسيو)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي)

- الدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، ماتيو دارميان، فيديريكو دي ماركو (الإنتر)، راوول بيلانوفا، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، ريكاردو كالافيوري (بولونيا)، أندريا كامبيازو (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، جانلوكا مانشيني (روما)، جورجو سكالفيني (أتالانتا)

- الوسط: نيكولو باريلا، دافيدي فراتيزي (الإنتر)، براين كريستانتي، لورنتسو بيليجريني (روما)، نيكولو فاجولي (يوفنتوس)، مايكل فولورونشو (فيرونا)، جورجينيو (أرسنال الإنجليزي)، سامويلي ريتشي (تورينو)

- الهجوم: فيديركو كييزا (يوفنتوس)، ستيفان الشعراوي (روما)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيجي (جنوى)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيا زاكانيي (لاتسيو)