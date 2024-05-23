عجمان.. «البركان الهادئ»

سلطان آل علي (دبي)



افتتح عجمان موسم 2023-2024 بصورة غير جيدة نهائياً، حيث لم ينتصر «البركان» في أول 9 مباريات بكل المسابقات منها 7 لقاءات في «دوري أدنوك للمحترفين».

ولم يجمع «البرتقالي» إلا 3 نقاط، في تلك الفترة، ليكون أحد أضلاع المنافسة على الهبوط، ولكن تبدل كل شيء، مع تغيير المدرب، حتى وصل إلى مرحلة مختلفة من التميز.

مما لا شك فيه أنّ تغيير المدربين في عجمان أثناء الموسم، هي حالة نادرة، حيث لم يحدث ذلك إلا 4 مرات في تاريخ النادي بعصر الاحتراف، ولكن قدوم إيسايلا في هذا الموسم كان قراراً إيجابياً وموفقاً بكل المقاييس، حيث صعد الفريق من المركز الأخير إلى المنافسة على المركز السابع بقوة، والابتعاد بفارق 17 نقطة عن مراكز الهبوط.

ويعيش عجمان في الآونة الأخيرة حالة إيجابية كبيرة، حيث يعتبر «البركان» الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في آخر 6 مباريات في الدوري، كما أنه ثاني أكثر الأندية جمعاً للنقاط برصيد 14 نقطة من 18 نقطة، ولا يتفوق عليه إلا شباب الأهلي الذي جمع 15 نقطة.

ولم يخسر عجمان خلال 6 مباريات، انتصر خلال 4 منها وتعادل مرتين، وتمكن «البركان» من هزيمة الوحدة والجزيرة والبطائح وخورفكان، بينما تعادل مع حتا والنصر.

وسجل عجمان خلال هذه الفترة 10 أهداف، ليكون رابع أقوى هجوم، ولكنه في المقابل لم يستقبل سوى هدفين، وهو الدفاع الأقوى على الإطلاق، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

وإذا نظرنا إلى الفترة ما قبل المدرب إيسايلا، فإن عجمان كان يملك 3 نقاط فقط من 21 بنسبة 14% من الإجمالي، ولم يسجل إلا 9 أهداف بمعدل 1.28 هدف كل مباراة، بينما استقبل 21 هدفاً بمعدل عالٍ يوازي 3 أهداف كل مباراة.

وبعد تولي المدرب إيسايلا قيادة الفريق، اختلفت الأرقام تماماً، حيث ارتفعت نسبة تحقيق النقاط من 14% إلى 58%، فقد حقق «البركان» 28 نقطة من 48 متاحة، وإن كان معدل التسجيل لم يرتفع كثيراً، حيث وصل إلى 1.6 هدف، بمجموع 26 هدفاً خلال 16 مباراة، إلا أنّ الجانب الدفاعي أظهر تحولاً كلياً، واستقبل عجمان 22 هدفاً خلال 16 مباراة بمعدل 1.3 هدف كل مباراة.

هذا يعني أن عجمان أصبح يستقبل أقل من نصف معدل الأهداف التي كان يستقبلها قبل إيسايلا.

والجدير بالذكر أنّ جدول ترتيب الدوري منذ قدوم إيسايلا إلى عجمان يضع «البركان» في المركز الخامس بإجمالي 28 نقطة، ولا يتفوق عليه إلا الوحدة «29»، والنصر «32»، وشباب الأهلي «35»، والوصل «41»، علماً أنّ عجمان يملك مباراة أقل من الوحدة.