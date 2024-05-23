دبي تؤهل أبطال «ثلاثيات السلة» إلى «المونديال»



دبي (الاتحاد)



تأهل «أساطير الإمارات» للرجال و«الفتيات الذهبية» للسيدات من بطولة ثلاثيات كرة السلة «ريد بل هاف كورت»، إلى بطولة العالم لثلاثيات كرة السلة بالشوارع «ستريت بول»، والتي تقام من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، بعد الختام المثير للمنافسات الذي أقيم في دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويشارك الفريقان في المنافسات العالمية التي تقام خلال أكتوبر المقبل في نيويورك الأميركية، ممثلين عن الإمارات لمواجهة أبطال العالم المتأهلين من 21 دولة، بعد أن قدما أداءً قوياً طوال فترة منافسات البطولة التي أقيمت في أنحاء مختلفة من الدولة، وجرت النهائيات في عين دبي بمنطقة جي بي آر، وشارك فيها أكثر من 160 فريقاً من الرجال والسيدات، واستمرت على مدار 4 أسابيع.

وشهدت المباريات النهائية، حضور الأميركي كريس ماثيوز الخبير العالمي في التدريب على التسديد بكرة السلة، وحضر ماثيوز الملقب بـ«ليثال شوتر» وسط متابعة جماهيرية واسعة، ليزيد من روعة الأجواء بتفاعله مع اللاعبين والجمهور، كما أشرف على تنظيم مسابقة للتسديد على السلة التي شارك فيها الجمهور بحماس، كما شارك الجمهور في مباريات استعراضية إلى جانب محترفي كرة السلة، وحصل الفائزين منهم على جوائز قيمة.

وأعرب الفائزون والفائزات في فريقَي «يو آي إي ليجيندز» و«جولدن جيرلز» لدى تتويجهم عن سعادتهم العارمة بالفوز وإحراز لقب البطولة الفريدة.

وأشادوا بحسن التنظيم الذي رافق المنافسات والدعم من الجهات الرسمية، وكذلك من نجوم كرة السلة العرب والدوليين على امتداد مراحل الحدث، وأكّدوا أنّ كل تركيزهم ينصبّ الآن على التدريب والاستعداد للنهائيات العالمية المقررة في مدينة نيويورك بين 16 و21 أكتوبر.