تجميد «الكرة الذهبية» لمارادونا!

باريس (أ ف ب)



قال محامو ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، إنه يجب تجميد عملية بيع «الكرة الذهبية» التي حصل عليها النجم الراحل عام 1986، والمقرر أن تجرى خلال مزاد علني مطلع يونيو المقبل في فرنسا، وأشاروا إلى أنّ الكرة التي عثر عليها تاجر تحف هي ملكهم قانونياً.

وحسب الورثة الخمسة، فإن الجائزة التي حصل عليها مارادونا، بعد اختياره أفضل لاعب في مونديال المكسيك 1986، والتي تسلمها في نوفمبر من العام نفسه في باريس، سُرقت خلال عملية سطو على مصرف في أكتوبر 1989 في نابولي.

واكتشفت عائلة اللاعب قبل بضعة أسابيع فقط، أنه سيتم بيع الجائزة خلال مزاد علني يقام في 6 يونيو في منطقة نويي-سور-سين بالقرب من باريس.

واتخذت العائلة على وجه السرعة إجراءات قانونية فورية، لمحاولة إعادة الاستحواذ على الكرة الذهبية.

وقالت لولا شونيت، إحدى محاميات العائلة، أمام محكمة نانتير القضائية «العائلة عازمة على استعادة هذه الكرة (الذهبية)، الشعب الأرجنتيني عازم على استعادة هذه الكرة».

من جهته، أوضح آرثر جولييه ممثل منظمي المزاد «إن محاولة المطالبة بملكية من دون تقديم شكوى، بعد خمسة وثلاثين عاماً من السرقة المزعومة، هي نهج انتهازي لا يمكن للعدالة أن تتغاضى عنه».

وقال محامو دار مزادات «أجوت» وبائع الكأس، إن عائلة مارادونا لم تقدم دليلاً واضحاً على الشكوى المقدمة في ذلك الوقت.

وفي بيان صحفي، ذكر ماكسيميليان أجوت، مدير الدار الذي يحمل اسمه، أن إحدى «الأساطير» المتداولة حول الجائزة تقول إن مارادونا نسيها في باريس خلال الأمسية ذاتها لحفل تقديم الجائزة له.

ويقول صاحب المعرض السابق وتاجر التحف، إنه حصل عليها في مزاد عام 2016، ضمن مجموعة من مئات الجوائز، العديد منها لا قيمة لها تُذكر، قبل أن يُدرك بعد إتمامه عملية الشراء أن إحدى القطع يمكن أن تكون الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا.

وتتخذ المحكمة قرارها في 30 مايو لتأكيد السماح بعملية بيع الجائزة في المزاد من عدمه.