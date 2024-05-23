«موعد الحسم» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

«موعد الحسم»، يبدو «الشعار الأمثل» لمباريات «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي قد تشهد إعلان الوصل بطلاً لموسم 2023- 2024 في مباراة «الديربي» أمام ضيفه شباب الأهلي «الوصيف»، بجانب تحديد هوية «الهابط الثاني» إلى دوري الأولى، إلى جانب حتا، في الوقت الذي يغيب فيه العين «الثالث» برصيد 42 نقطة من 22 مباراة، بعد تأجيل مباراته أمام البطائح إلى 7 يونيو المقبل، بداعي خوض «الزعيم» مباراته الحاسمة غداً أمام ضيفه يوكوهاما الياباني، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتنطلق «الجولة 25» مساء اليوم، بإقامة أربع مباريات، تجمع حتا والجزيرة، عجمان والشارقة، الوحدة وخورفكان، الإمارات والنصر، وتتواصل غداً بمباراة اتحاد كلباء وبني ياس، على أن يلتقي الأحد الوصل بضيفه شباب الأهلي، في قمة منتظرة على ملعب «زعبيل».

وتتركز الأنظار في اليوم الأول لـ «الجولة 25»، على مباراتي الوحدة وخورفكان على استاد آل نهيان، والإمارات والنصر، على ملعب الأول في رأس الخيمة، في ظل المنافسة المحتدمة بين «الصقور» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة من 22 مباراة، وضيفه «النسور» صاحب «المركز 12» برصيد 21 نقطة من 24 مباراة.

وتعصف الخسارة أمام «العميد»، مقابل فوز خورفكان على مضيفه الوحدة، بآمال «الصقور» في البقاء في «دوري أدنوك للمحترفين»، في الوقت الذي يضمن فيه الإمارات حال الفوز، أو التعادل أمام «الأزرق»، الإبقاء على حظوظه لجولة جديدة في مشوار الدوري، حتى في حال فوز «النسور»، في ظل تفوق الإمارات في المواجهات المباشرة أمام خورفكان 2-0 في الدور الأول، و2-1 في الدور الثاني.

ويخوض خورفكان الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 مباريات على التوالي، «مهمة صعبة» في مواجهة مضيفه الوحدة «المتراجع» إلى «المركز الرابع» برصيد 41 نقطة، بعد خسارته أمام «الصف الثاني» لفريق العين 0-2، في مباراة الجولة الماضية على «استاد آل نهيان»، علماً أن «العنابي» لم يخسر في مباراتين على التوالي على ملعبه في الدوري منذ موسم 2018- 2019.

في المقابل، ينشد الإمارات التمسك بآماله الضئيلة في البقاء لجولة جديدة، في المواجهة أمام ضيفه النصر «الخامس» برصيد 39 نقطة، والساعي بدوره للاستفاقة، بعد خسارة نهائي «الكأس الأغلى» أمام منافسه الوصل 0-4، قبل التعادل على ملعبه 1-1 أمام ضيفه عجمان في الجولة الماضية.

ويحتضن استاد راشد بن سعيد، مباراة عجمان وضيفه الشارقة في مواجهة «المراكز القريبة»، حيث يحتل «البرتقالي» المركز «السابع» برصيد 31 نقطة من 23 مباراة، مقابل 38 نقطة لـ«الملك» صاحب المركز الثامن من 24 مباراة، وهي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعد التعادل 1-1 في الدور الأول.

ويبرز في لقاء «البرتقالي» وضيفه «الملك» النزال الروماني الذي يجمع كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، بمواطنه دانيال إيسايلا، المدير الفني لعجمان، ويحتفظ كوزمين بسجل إيجابي في المواجهات أمام عجمان في «دوري المحترفين»، بعدم الخسارة 13 مباراة مع العين والأهلي و«الملك» على التوالي، بالفوز في 10 والتعادل في 3، في الوقت الذي اكتفى فيه إيسايلا مدرب الشارقة الحالي وبني ياس السابق بفوز وحيد في 2020، مقابل التعادل في مباراة، والخسارة في أربعة لقاءات، خلال آخر 5 مواجهات.

وعلى «استاد حمدان بن راشد آل مكتوم» في حتا، تبدو مهمة الجزيرة «الثامن» برصيد «31 نقطة»، في «كسر سلسلة» النتائج السلبية خارج ملعبه، في آخر 7 مباريات على التوالي، سهلة أمام مضيفه حتا «الأخير» برصيد 9 نقاط، ويتفوق «فخر أبوظبي» في المواجهات المباشرة أمام «الإعصار» في «دوري المحترفين» بالعلامة الكاملة برصيد 7 انتصارات.



تفوق «فخر أبوظبي»

يعتمد الجزيرة في المواجهة أمام مضيفه حتا على ترسانته الهجومية القوية، ورصيد مواجهاته التاريخية أمام «الفرق الصاعدة» إلى دوري المحترفين، حيث لم يسبق لهجوم «فخر أبوظبي» الصيام عن التسجيل أمام «الفرق الصاعدة» للمحترفين، بعدما أحرز 144 هدفاً في 53 مباراة، بمعدل 2.7 هدف في المباراة.



الدفاع مشكلة «النسور»

يدخل فريق خورفكان المباراة أمام مضيفه الوحدة الليلة، وهو يحتل المركز الأخير في قائمة «الأقوى دفاعاً»، بعدما استقبلت شباكه 52 هدفاً في 24 مباراة، ويعد «النسور» الفريق الأقل حصداً للنقاط في المباريات خارج ملعبه، بعدما اكتفى بجمع 5 نقاط، بالتعادل مع اتحاد كلباء 1-1، والفوز على حتا 2-0.



أفضلية «العميد»

يتفوق النصر في المواجهات المباشرة أمام الإمارات، في «دوري المحترفين»، برصيد 14 انتصاراً، مقابل فوزين فقط لـ «الصقور»، والتعادل في 3 مباريات من أصل 19 لقاءً جمعت الفريقين، وسجل «العميد» 47 هدفاً في مرمى المنافس، مقابل 20 هدفاً هزت شباكه.