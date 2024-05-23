إدارة العين توفر شاشات عملاقة لمتابعة نهائي «الأبطال»

دبي (الاتحاد)

أعلن العين حزمة من المبادرات الخدمية لجماهير الكرة الإماراتية، التي أظهرت رغبة كبيرة في مساندة ممثل الوطن في أقوى بطولات القارة الآسيوية للأندية الأبطال، وذلك بعد أن سجل معدل الانتظار لحجز التذاكر لحضور مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، رقماً قياسياً تجاوز الـ 47 ألفاً، عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر بعد بضعة ثوانٍ من طرحها.

وقرر العين توفير شاشات عملاقة للجماهير، التي لم تتمكن من الحصول على تذاكر لحضور المباراة، بسبب الإقبال اللافت على البطاقة الموسمية، والتي تخطت المبيعات فيها نسبة الـ60% من سعة استاد هزاع بن زايد، بالإضافة إلى أن لائحة المسابقة، والتي تمنح الاتحاد المنظم للبطولة الآسيوية، حق الحصول على نسبة كبيرة من حصة التذاكر يتم تخصيصها للضيوف والرعاة.

ووجهت إدارة العين بتوفير شاشات عملاقة وسط أجواء حماسية للتشجيع، وكافة الخدمات المطلوبة لمحبي الكرة الإماراتية في الملاعب المجاورة لاستاد هزاع بن زايد واستاد طحنون بن محمد بالقطارة، لمتابعة نهائي دوري أبطال آسيا.

وأبرم العين صباح اتفاقية مع دور عرض «ستار سينما»، لتقديم خدمة مشاهدة مباراة نهائي دوري الأبطال للجماهير، في كل دور السينما بمختلف إمارات الدولة، وذلك انطلاقاً من حرص النادي على توفير أسباب الراحة للجمهور، واتساقاً مع رغبة محبي كرة القدم الإماراتية، في حضور تلك اللحظة التاريخية المهمة لممثل الوطن في أقوى بطولات الأندية الأبطال بالقارة الآسيوية.

وأعرب مجلس إدارة «ستار سينما» جاهزية كافة الفروع بالدولة، لتقديم خدمات استثنائية لمحبي السينما، وتحديداً رواد «ستار سينما» بكل فروعها في إمارات الدولة عبر أكثر من 13 فرعاً، مؤكدين استعدادهم لزيادة عدد الشاشات، من أجل استيعاب أكبر عدد من الراغبين في مشاركة الجماهير دعم الفريق ومشاهدة المباراة المهمة بمختلف إمارات الدولة.