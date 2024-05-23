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الرياضة

52 فريقاً في منافسات «الروبوتات الموحدة»

52 فريقاً في منافسات «الروبوتات الموحدة»
24 مايو 2024 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت نهائيات الدورة الثالثة من دوري الروبوتات الموحدة منافسات قوية بين 52 فريقاً، بإجمالي 236 طالباً و104 مشرفين من كل إمارات الدولة. 
بدأ الدوري الذي نظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي للعام الثالث، بدعم من أدنوك شريكاً استراتيجياً، في أكتوبر الماضي، وعقدت جولات عدة من التصفيات الحماسية، تبارى فيها 142 فريقاً من 142 مدرسة من كل أنحاء الدولة، بإجمالي عدد 640 طالباً من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية وزملائهم الطلاب من مدارس الحلقة الأولى والثانية والثالثة، ضمن مسابقات مخصصة للفئات العمرية المختلفة.
واعتمد الدوري على تشكيل فرق موحدة من مختلف مدارس الدولة، ضمت طلاباً من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، بنسبة 50% على الأقل، مع أقرانهم الطلاب بمدارسهم يعملون سوياً طوال منافسات الدوري فريقاً واحداً، لإتمام مهام البرمجة المنوطة بهم.
وضمت النهائيات التي أقيمت 18 مايو الجاري، بمركز أبوظبي للطاقة، 234 طالباً ضمن 52 فريقاً متأهلاً، ومُنح الفائزون الميداليات وشهادات التقدير في نهاية اليوم.
حول نهائيات الروبوتات الموحدة، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني لأولمبياد الخاص الإماراتي: «يحقق دوري الروبوتات الموحدة نجاحات متواصلة عاماً بعد عام، ونشعر بفارق حقيقي في مستوى المشاريع الطلابية، وفي مستوى تفاعل الفرق الموحدة مع بعضهم البعض، مما يؤكد أن هدف الدمج والتطور يتحقق، وأن المدارس المشاركة والمعلمين يكتسبون خبرة أكبر تنعكس على مستوى المشاركات والمنافسة بين الفرق».
على مدار الدورات الثلاث السابقة من دوري الروبوتات الموحدة فيها، حرص الأولمبياد الخاص الإماراتي على العمل مع المدارس على مستوى الإمارات - خلال جولات الدوري - من أجل تعزيز قيم الدمج والتفكير المستقل والتركيز على مهارات الاعتماد على النفس لدى الطلاب من ذوي القدرات المختلفة.
يعمل دوري الروبوتات الموحدة على تعزيز معرفة الطلاب المشاركين بالروبوتات وقواعد البرمجة، بالإضافة لتحسين مهارات التواصل لديهم، وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي واتخاذ القرار.
وأضاف: «كانت الجولات التأهيلية هذا العام حماسية، وشهدت النهائيات منافسة قوية بين الطلاب، وهنا نتقدم بكل الشكر لشركائنا وداعمينا مثل شركة أدنوك الراعي الرسمي لبرنامج الروبوتات الموحدة، وكليات التقنية العليا التي استضافت الجولات، ومؤسسة الإمارات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي».

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