محمد الشرقي يستقبل لاعبي «الفجيرة للفنون القتالية»

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية، الحاصلين على الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي استضافتها الإمارات أبريل الماضي.

وهنّأ سمو ولي عهد الفجيرة، اللاعبين الفائزين لتحقيقهم هذه الإنجازات المتميزة، التي تعكس حرص أبناء وبنات إمارة الفجيرة على التفوق والتميز في مختلف المجالات، مؤكداً سموه أهمية الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات على منصات التتويج الرياضية المحلية والدولية.

وأشار سموه، إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على دعم الرياضة والشباب في الإمارة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة، وفق رؤية الدولة الرامية إلى التميز والريادة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي.

كما أشاد سموه بدور الجهاز الإداري والفني في نادي الفجيرة للفنون القتالية، عبر تأهيل وتدريب اللاعبين، وإشراكهم في مختلف المنافسات الرياضية التي ترتقي بمهاراتهم ومستويات تطورهم، مؤكداً استمرار دعم حكومة الفجيرة للرياضة والرياضيين، وتعزيز مكانة الإمارة في قطاع الرياضة على الأصعدة كافة.

وحظيت الدورة بمشاركة 47 لاعباً من نادي الفجيرة للفنون القتالية في 8 ألعاب رياضية، حيث حصل الفائزون على 53 ميدالية، بواقع 15 ميدالية ذهبية، و18 ميدالية فضية، و20 ميدالية برونزية.

من جانبهم، عبر اللاعبون الفائزون عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على رعاية سموه الدائمة لهم، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل والتدريب لتحقيق نتائج مشرفة في كافة المحافل الرياضية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.