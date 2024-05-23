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الرياضة

«قفز الحواجز» يستعد للأولمبياد بـ 3 بطولات في بريطانيا

«قفز الحواجز» يستعد للأولمبياد بـ 3 بطولات في بريطانيا
24 مايو 2024 01:36

أبوظبي (وام)

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يشارك منتخب الفروسية لقفز الحواجز في ثلاث بطولات دولية في الفترة من 4 إلى 23 يونيو المقبل في بريطانيا استعداداً لأولمبياد باريس 2024، ويخوض المنتخب معسكر إعداد حالياً في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وأكد الفارس عبد الله حميد المهيري أن برنامج الإعداد الذي خضع له المنتخب، خلال الفترة الماضية في ألمانيا وبريطانيا، وفي الوقت الحالي بإيطاليا حقق الكثير من الأهداف أبرزها تأهيل الخيول الجديدة، واكتساب خبرات تنافسية في البطولات الأوروبية بمشاركة فرسان النخبة العالميين.
وأكد أهمية مشاركة المنتخب في كأس الأمم في روما، باعتباره من أقدم البطولات على مستوى العالم، وتشهد وجود أفضل المنتخبات ضمن برامج استعداداتها لأولمبياد باريس 2024.

قفز الحواجز
أولمبياد طوكيو
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