دوسلدورف.. «القدم» في «البوندسليجا»!

برلين (أ ف ب)



فاز فورتونا دوسلدورف على مضيفه بوخوم 3-0، في ذهاب ملحق الصعود والهبوط، ووضع قدماً في الدرجة الأولى للدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد إنهائه الموسم في المركز السادس عشر في «البوندسليجا»، تحتّم على بوخوم خوض ملحق ضد دوسلدورف صاحب المركز الثالث من الدرجة الثانية.

ويستضيف دوسلدورف نظيره بوخوم إياباً الاثنين، على أمل أن يصبح رابع فريق من الدرجة الثانية، يفوز بمباراتي الملحق، منذ أن تم اعتماده موسم 2008-2009.

ولم يذق دوسلدورف طعم الخسارة منذ فبراير، ضمن سلسلة تعرض خلالها لخسارة يتيمة في كأس ألمانيا أمام بطل «البوندسليجا» باير ليفركوزن.

وتقدم دوسلدورف بعد 13 دقيقة من صافرة البداية، عبر «النيران الصديقة»، بعد كرة سددها أفضل هداف في صفوفه اليوناني كريستوس تزوليس اصطدمت بقدم فيليب هافمان وهزت الشباك، تحت ناظري لاعب وسط بايرن ميونيخ الحالي ليون جوريتسكا الذي استهل مسيرته مع ناشئي بوخوم.

وضاعف الفريق الضيف النتيجة في الشوط الثاني بهدف فيليكس كلاوس «64»، قبل أن يضيف الثالث عبر يانيك إنجلهارت، بعد ركلة حرة نفذها تزوليس، ليمنح دوسلدورف أفضلية كبيرة في محاولته العودة إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى، منذ هبوطه في موسم 2019-2020.

وفاز دوسلدورف على هيرتا برلين في ملحق الصعود والهبوط ذهاباً وإياباً في موسم 2011-2012، ليحجز مقعده بين أندية النخبة.

وكان أونيون برلين الذي تقدم للمركز الخامس عشر في الترتيب على حساب بوخوم بالذات في الجولة الأخيرة «33 نقطة لكل منهما»، آخر فريق من الدرجة الثانية يفوز بالملحق، بفضل قاعدة أفضلية الأهداف خارج الأرض عام 2019.

ومع إلغاء هذه القاعدة، سيضمن دوسلدورف الصعود الاثنين، بالفوز أو التعادل، أو الخسارة بأقل من هدفين.