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الرياضة

كافالييرز يطيح رأس بيكرستاف

كافالييرز يطيح رأس بيكرستاف
24 مايو 2024 07:46

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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أقال كليفلاند كافالييرز مدربه جون بلير «جيه بي» بيكرستاف، بعد أسبوع من خروجه أمام بوسطن سلتيكس من الدور الثاني للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وقاد بيكرستاف في موسمه الخامس في كليفلاند، فريقه للمركز الخامس في الدوري المنتظم في المنطقة الشرقية برصيد 48 فوزاً مقابل 34 هزيمة.
وبلغ كافالييرز الدور الثاني في «بلاي أوف» للمرة الأولى منذ 2018.
ولكن مع غياب النجم دونوفان ميتشل عن المباراتين الأخيرتين ولاعب الارتكاز جاريت ألن عن ثماني مباريات توالياً في الأدوار النهائية، سقط كافالييرز أمام سلتيكس صاحب أفضل سجل في الدوري العادي ومتصدر الشرقية 1-4.
وتولى بيكرستاف منصب المدير الفني لكليفلاند، بعد إقالة جون بيلين خلال موسم 2019-2020، في عام 2021 وافق على تمديد عقده الذي كان من المقرر أن يستمر حتى موسم 2026-2027.
قال كوبي ألتمان، رئيس عمليات كرة السلة في كافالييرز «جيه بي مدرب يحظى باحترام كبير في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وهو إنسان رائع».
وتابع «على مدى السنوات الأربع الماضية، ساعد في تأسيس ثقافة دفعت اللاعبين تدريجياً ليصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم».
وأضاف «مثل هذه القرارات ليست سهلة أبداً، خاصة عندما تنظر إلى الوراء حيث بدأت إعادة بناء الفريق تحت قيادته. الدوري الأميركي للمحترفين هو عمل فريد يتطلب أحياناً مخاطرة قوية لدفع النادي إلى الأمام والتنافس في النهاية على البطولات».
وحقق بيكرستاف الذي عمل أيضاً مدرباً لناديي هيوستن روكتس وممفيس جريزليز، رقماً قياسياً إجمالياً، بلغ 170 فوزاً، مقابل 159 هزيمة مع كليفلاند.

 

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
كليفلاند كافالييرز
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