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الرياضة

أياكس يعيد التواصل مع «الحمض النووي»!

أياكس يعيد التواصل مع «الحمض النووي»!
24 مايو 2024 08:20

لاهاي (أ ف ب) 

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عيّن أياكس أمستردام صاحب المركز الخامس في الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي مدرباً جديداً له قادماً من نيس الفرنسي، حيث يسعى النادي العريق إلى طيّ صفحة تراجع نتائجه، وتقهقره في الترتيب.
وأعلن بطل الدوري 36 مرة في بيان «توصل أياكس إلى اتفاق مع فرانتشيسكو فاريولي ونيس، بشأن نقل المدرب الرئيس إلى أياكس».
وأضاف أياكس أن فاريولي وقّع عقداً لمدة ثلاث سنوات يبدأ من 11 يونيو 2024، ويستمر حتى 30 يونيو 2027.
من ناحيته، قال المدرب البالغ 34 عاماً «يسعدني أن أكون هنا في أمستردام، ونكرّس أنفسنا مع الأطقم الأخرى بكل إخلاص».
ونقل أياكس عنه قوله «نريد إعادة التواصل مع الحمض النووي للنادي، بهدف جلب طاقة جديدة بطريقة إيجابية في العمل والتفكير».
وأنهى أياكس الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة، متأخراً بفارق 35 نقطة خلف البطل أيندهوفن، ما أدى إلى تأهله إلى الأدوار التمهيدية لمسابقة الدوري الأوروبي، احتل قاع الترتيب بعد أسوأ بداية له منذ موسم 1964-1965، وتعرّض لهزيمة مذلة أمام غريمه اللدود فينورد 0-6 في «الكلاسيكر»، كما خرج من الكأس أمام نادي هيركوليس للهواة.
وتحوّل الإحباط على أرض الملعب إلى أعمال عنف في المدرجات وفوضى في قاعة الاجتماعات، وتم إيقاف الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة أليكس كروس عن العمل للاشتباه في قيامه بالتداول من الداخل، ليعود بعد بضعة أسابيع مديراً فنياً.

 

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