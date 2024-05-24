تن هاج يرفض «حديث الأخير»!

لندن (أ ف ب)



شدّد الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنّه يركّز تماماً على عمله قبل مواجهته المرتقبة أمام جاره «السيتي» في نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم السبت، والحاسمة بالنسبة للتأهل الأوروبي ومستقبله الشخصي.

ويبدو مستقبل الهولندي مرهوناً بنتيجة المباراة النهائية، بعد موسم مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي، حيث احتل المركز الثامن، وقد يكون اللقاء أمام «السيتي»، المتوّج بطلاً للدوري للموسم الرابع توالياً، الأخير له مع «الشياطين الحمر»، في حال فشل في رفع الكأس على ملعب ويمبلي.

وقال تن هاج في المؤتمر الصحفي، رداً على سؤال أحد الصحفيين حول هذه الاحتمالية «ليس لديّ ما أقوله».

وتابع «أنا أركز على المهمة التي يجب أن أقوم بها، وهي الفوز بمباراة السبت، وبعد ذلك نحن في المشروع، استمر في المضي قدماً في المشروع».

وتعدّ المرتبة الثامنة لـ «اليونايتد» أسوأ مركز له منذ أن ابصر الدوري الإنجليزي الممتاز النور بنظامه الجديد عام 1992، والأسوأ لمدرب أياكس أمستردام الهولندي السابق مع «الشياطين الحمر»، بعدما حلّ ثالثاً الموسم الماضي، محققاً أيضاً لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وتمثّل مسابقة الكأس الأمل الأخير لـ «اليونايتد» من أجل التأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل، من خلال الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وشرح المدرب الهولندي «بالطبع، بعد كل موسم، نقوم بالتقييم ونرى أين وصلنا في المشروع وما الذي يجب تغييره».

وأضاف «لقد تحدثنا عن ذلك أخيرًا، هناك أشياء جيدة جداً، اللاعبون الصاعدون، واللاعبون الذين يتطورون، والقيم التي تؤكد نفسها».

ويغيب قلب الدفاع الدولي هاري ماجواير عن المباراة السبت بعد تعرّضه لإصابة عضلية خلال التمارين مطلع هذا الشهر وفقاً لتن هاج.

لكن في المقابل يأمل في أن يتمكن من الاعتماد على عودة المدافع السويدي فيكتور ليندلوف ولاعب الوسط مايسون ماونت، والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذين شاركوا في تدريبات الفريق قبل المواجهة على ملعب ويمبلي.