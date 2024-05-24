الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تن هاج يرفض «حديث الأخير»!

تن هاج يرفض «حديث الأخير»!
24 مايو 2024 08:32

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يتفق مع المدرب الجديد
جوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي


شدّد الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنّه يركّز تماماً على عمله قبل مواجهته المرتقبة أمام جاره «السيتي» في نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم السبت، والحاسمة بالنسبة للتأهل الأوروبي ومستقبله الشخصي.
ويبدو مستقبل الهولندي مرهوناً بنتيجة المباراة النهائية، بعد موسم مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي، حيث احتل المركز الثامن، وقد يكون اللقاء أمام «السيتي»، المتوّج بطلاً للدوري للموسم الرابع توالياً، الأخير له مع «الشياطين الحمر»، في حال فشل في رفع الكأس على ملعب ويمبلي.
وقال تن هاج في المؤتمر الصحفي، رداً على سؤال أحد الصحفيين حول هذه الاحتمالية «ليس لديّ ما أقوله».
وتابع «أنا أركز على المهمة التي يجب أن أقوم بها، وهي الفوز بمباراة السبت، وبعد ذلك نحن في المشروع، استمر في المضي قدماً في المشروع».
وتعدّ المرتبة الثامنة لـ «اليونايتد» أسوأ مركز له منذ أن ابصر الدوري الإنجليزي الممتاز النور بنظامه الجديد عام 1992، والأسوأ لمدرب أياكس أمستردام الهولندي السابق مع «الشياطين الحمر»، بعدما حلّ ثالثاً الموسم الماضي، محققاً أيضاً لقب كأس الرابطة الإنجليزية.
وتمثّل مسابقة الكأس الأمل الأخير لـ «اليونايتد» من أجل التأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل، من خلال الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
وشرح المدرب الهولندي «بالطبع، بعد كل موسم، نقوم بالتقييم ونرى أين وصلنا في المشروع وما الذي يجب تغييره».
وأضاف «لقد تحدثنا عن ذلك أخيرًا، هناك أشياء جيدة جداً، اللاعبون الصاعدون، واللاعبون الذين يتطورون، والقيم التي تؤكد نفسها».
ويغيب قلب الدفاع الدولي هاري ماجواير عن المباراة السبت بعد تعرّضه لإصابة عضلية خلال التمارين مطلع هذا الشهر وفقاً لتن هاج.
لكن في المقابل يأمل في أن يتمكن من الاعتماد على عودة المدافع السويدي فيكتور ليندلوف ولاعب الوسط مايسون ماونت، والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذين شاركوا في تدريبات الفريق قبل المواجهة على ملعب ويمبلي.

كأس إنجلترا
ويمبلي
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
تين هاج
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
تنويه من "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
تنويه من "الوطني للأرصاد"
اليوم 10:07
رانييري يعتزل بـ «قلب مُثقل»!
الرياضة
رانييري يعتزل بـ «قلب مُثقل»!
اليوم 09:49
كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي
اليوم 09:34
أشخاص يتجمعون في موقع انهيار أرضي في مقاطعة إنجا في بابوا غينيا الجديدة
الأخبار العالمية
قتلى بانهيار أرضي واسع في بابوا غينيا الجديدة
اليوم 09:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©