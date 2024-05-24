ديوكوفيتش.. خطوتان من جنيف!



جنيف (أ ف ب)



بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، على بُعد مباراتين من إحرازه أول ألقابه للعام الحالي ببلوغه الدور نصف النهائي من دورة جنيف السويسرية للتنس «250»، قبل أيام قليلة من بدء حملة دفاعه عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة.

واحتاج ديوكوفيتش إلى 77 دقيقة فقط للفوز على الهولندي تالون خريكسبور، المصنف 27 عالمياً، بنتيجة 7-5 و6-1 في ربع النهائي.

والفوز هو الرقم 1101 لديوكوفيتش في مسيرته ليصبح ثالث أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات، بعد السويسري روجيه فيدرر «1251»، والأميركي جيمي كونورز صاحب الرقم القياسي في المركز الأول «1274»، خلال الحقبة المفتوحة.

وصنّف خريكسبور سادساً في دورة جنيف التي تضم 28 لاعباً، وتعد بمثابة عملية إحماء أخيرة قبل ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم على ملاعب باريس الترابية الأسبوع المقبل.

وحصل الهولندي على ثلاث كرات لحسم المجموعة الأولى لمصلحته، لكنه فشل في الفوز بها.

قال ديوكوفيتش عقب نهاية المباراة «لقد كان فوزاً رائعاً، اعتقدت أن المجموعة الأولى كان من الممكن أن تمضي في طريقها بسهولة، لأنني أعتقد أنه كان لاعباً أفضل في أغلب فترات المجموعة الأولى».

وتابع «كان من الممكن أن يكون مصير المباراة مختلفاً لو نجح في تحويل تلك النقاط لمصلحته، لقد كنت محظوظاً بضرب بعض الإرسالات الجيدة، ومنذ تلك اللحظة فصاعداً لعبت بأسلوب جيّد وقويّ».

وضرب الصربي موعداً في المربع الذهبي مع التشيكي توماس ماخاك، علماً أن اللاعبين تواجها مرة واحدة فقط سابقاً في دبي العام الماضي، وكان الفوز من نصيب ديوكوفيتش.

ويخوض ماخاك، المصنف 44 عالمياً، أوّل مباراة له في نصف نهائي إحدى دورات «ايه تي بي»، بعدما تغلب على الأميركي أليكس ميكلسن «19 عاماً» بنتيجة 6-3 و7-6 في الدور ربع النهائي.