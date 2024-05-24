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الرياضة

رانييري يعتزل بـ «قلب مُثقل»!

رانييري يعتزل بـ «قلب مُثقل»!
24 مايو 2024 09:49

 
ميلانو (أ ف ب)

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ودّع المدرب المحنّك كلاوديو رانييري ناديه كالياري، وأسدل الستار على مسيرةٍ تدريبيةٍ دامت نحو أربعة عقود، وذلك بعد الخسارة أمام ضيفه فيورنتينا 2-3، في افتتاح المرحلة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويأتي إعلان رانييري «72 عاماً» الاعتزال، بعدما أسهم في إبقاء كالياري في الدرجة الأولى، بقيادته للمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.
ورفع جمهور النادي لافتةً كُتب عليها «الامتنان الأبدي لرجلٍ رائع»، وهتفوا باسم رانييري وسط تصفيق حار من المشجعين.
بدأ رانييري مسيرته التدريبية عام 1986، وسُرعان ما قاد كالياري بالذات إلى الدرجة الثانية عام 1989، بعد عام واحد، على استلامه منصب المدرب، قبل أن يصعد به إلى الدرجة الأولى في 1990، ليبقيه بين أندية النخبة في العام التالي.
وقال المدرب إنّه اتّخذ قراره بـ «قلبٍ مُثقل»، خشية أن يُفسد فترتين رائعتين مع كالياري إذا استمر.
وكان رانييري قد قدّم استقالته بعد تسع مبارياتٍ على انطلاق الموسم الحالي، إذ لم ينجح بتحقيق سوى ثلاث نقاط، لكن النادي واللاعبين أقنعوه بالبقاء بعدما قادهم إلى الدرجة الأولى عقب تعيينه في يناير 2023.
قال في مقابلةٍ مقتضبة بعد المباراة «ما تمكّنا من تحقيقه، قد فعلناه معاً».
وأضاف «طلبت مساعدتكم قبل عامٍ ونصف لأنهم معكم فقط يُمكننا فعل ما فعلناه».
بدوره، قال اللاعب جيانلوكا لابادولا لشبكة «دازن» للبث التدفقي «لقد علّمنا أشياءً ثمينة ليس على أرض الملعب فحسب، بل في الحياة عموماً».
وأضاف «إذا لم تُحارب من أجل زميلك، الرجل الذي يقف إلى جانبك، لن تُحقق شيئاً».
واشتُهر رانييري بإنجاز قيادته ليستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه عام 2016، كما أنه يُعدّ شخصية محبوبة في العديد من الأندية التي درّبها ولو أنه لم يُحقق الكثير من الألقاب.
تُوّج بكأس إيطاليا مع فيورنتينا «1996»، كما كأس الملك «1999»، والكأس السوبر الأوروبية (2004) مع فالنسيا الإسباني.

الدوري الإيطالي
كالياري
كلاوديو رانييري
ليستر سيتي
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