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الرياضة

مشاركة المئات في سباق «وان ران» بالحديريات

مشاركة المئات في سباق «وان ران» بالحديريات
24 مايو 2024 10:50

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت بنجاحات متميزة منافسات سباق «وان ران» الدولي للجري «أكبر سباق نصف ماراثون في العالم» الذي أقيم بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي في جزيرة الحديريات بمشاركة المئات، وسط أجواء مفعمة بالإثارة والحيوية والنشاط.
ووفِّر السباق خيارات المشاركة في مسافات نصف الماراثون و10 كم و5 كم و1 كم، متيحاً الفرصة للأفراد من جميع الأعمار، على اختلاف مستويات لياقتهم البدنية.
وأقيم السباق، دعماً لنمط الحياة الصحية، والسعي الدائم لترسيخ الثقافة الرياضية عند مختلف أجيال المجتمع، وفقاً لرسالة وهدف المجلس الطموحة لجعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية.
وفي اليوم نفسه، شارك أكثر من 160 ألف عدّاء في النسخة الثامنة من سباق «وان ران» الدولي للجري في روسيا، وأكثر من 30 ألف عدّاء في 15 دولة أخرى هي، الإمارات، أرمينيا، طاجيكستان، بيلاروسيا، قيرغيزستان، الصين، البرازيل، صربيا، الكاميرون، البحرين، أوزبكستان، نيبال، باكستان، قطر، ومصر.
وعبّر المشاركون في السباق بمختلف جنسياتهم عن سعادتهم بالأجواء التي تخللت السباق بما في ذلك مسار جزيرة الحديريات للدراجات الهوائية، وما توفره الجزيرة التي تعتبر إحدى أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً.
من جانبه، أشاد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة المئات في السباق الدولي المتميز، الذي حقق العديد من الأهداف، من أهمها تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، ودعم مؤشر جودة الحياة في أبوظبي.
وقال الهاشمي: «نواصل في مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والمنافسات التي تتيح الفرصة لجميع أفراد المجتمع المشاركة فيها، ونهدف من خلال ذلك إلى تحقيق العديد من المكتسبات التي تعود بالفائدة على الجميع، شكراً لكل من شارك في السباق، والشكر موصول إلى الجهات الداعمة كافة، والمتطوعين الذي ساهموا بجهودهم الجبارة في إنجاح السباق».

الإمارات
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