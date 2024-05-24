الرجبي يستعد للمشاركة في «نخبة آسيا»



رضا سليم (دبي)



يستعد منتخب الرجبي فئة 15 لاعباً، للمشاركة في البطولة الآسيوية «النخبة»، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا إلى البطولة مع «النخبة»، ويخوض أولى مبارياته أمام هونج كونج، في الأول من يونيو المقبل، على أن تغادر البعثة إلى هونج كونج الأربعاء المقبل، فيما يلعب منتخبنا مباراتين في الإمارات، الأولى أمام كوريا الجنوبية 9 يونيو، والثانية أمام ماليزيا 21 يونيو المقبل.

وتعتبر البطولة محطة مهمة لمنتخبنا، خاصة أن بطل نسخة العام المقبل يتأهل كأس العالم للرجبي 2027 المقرر إقامتها في أستراليا.

وقال أبولو بيرلني مدرب المنتخب: «واثقون من قدرة اللاعبين على تقديم أداء متميز في البطولة، خاصة إنها المشاركة الأولى للمنتخب في البطولة التي تضم النخبة، والاستمرار فيها سيكون مكسباً كبيراً للعبة، والتي شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، من خلال التدرج للمستويات الآسيوية، حتى وصلنا إلى النخبة».

قال يوسف شاكر المدرب المساعد للمنتخب: «التحضيرات تسير على قدم وساق، ومتحمسون لتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور مستوى الرجبي في الإمارات، ويأتي هذا الإنجاز بعد فوز المنتخب ببطولة المستوى الأول التي أقيمت في باكستان العام الماضي، ما يؤكد تطور مستوى اللعبة في الدولة والخطوات الكبيرة التي قطعها منتخبنا نحو العالمية».

وأضاف أن الاتحاد تقدم كل الدعم اللازم للمنتخب الوطني للمشاركة في البطولة، ويتطلع إلى تحقيق المنتخب لنتائج إيجابية تسهم في رفع علم الإمارات في المحافل الدولية، وتعزيز مكانة اللعبة في الدولة.

وقال ماجد البلوشي: نشعر بالفخر لتمثيل الإمارات في المحفل الآسيوي الكبير، ونعمل بكل جهدنا لتحقيق أفضل النتائج، والجميع متحمس في أول مشاركة مع النخبة التي تمثل نقلة كبيرة للعبة».