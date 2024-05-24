«روزاليون» يطارد لقب «2000 جينيز الأيرلندي»



عصام السيد (أبوظبي)

يجتذب سباق «2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة الميل «الفئة الأولى»، المخصص للأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، مجموعة من الخيول رفيعة المستوى بمضمار «ذي كرا» في إيرلندا يوم السبت، ويتصدر القائمة المهر الإماراتي «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف ريتشارد هانون، وقيادة شين ليفي، الذي يطارد اللقب الذي فاز به جواد جودلفين «نيتف تريل»، بمضمار ذي كرا، لمسافة 1600 متر عشبي، في عام 2022.

وكان «روزاليون» المنحدر من نسل «بلو بوينت» والفرس «روزالين»، قد فاز بثلاثة من أربعة سباقات حين كان ناشئاً في سن السنتين، مع هزيمة وحيدة جاءت على أرضية ناعمة في سباق شامبيون ستيكس في دونكاستر في سبتمبر.

ووضع «روزاليون» هذه الهزيمة خلفه عندما شارك في أرضية سريعة في سباق جائزة جان لوك لاجاردييه للفئة الأولى بمضمار لونجشامب الفرنسي في أكتوبر، حيث تفوق بفارق طول على«انكويتشنابل».

وأظهر «روزاليون» بداية رائعة هذا الموسم، حين حل في المركز الثاني بفارق 1.5 طول خلف «نوتابل سبيتش» لجودلفين، في سباق الـ 2000 جينيز الإنجليزي في نيوماركت قبل ثلاثة أسابيع، حيث كان يركض بصورة جيدة خلال السباق، ويمكنه أن يتطور.

وأشار أداؤه في الجينيز إلى أن لديه قوة تحمل على مسافة الميل، لذا سيكون هذا اختباراً مناسباً له وسيواجه «روزاليون» سبعة منافسين في محاولته لحصد اللقب، ويتلهف فارسه شين ليفي للفوز بأول بطولة أيرلندية كلاسيكية له.

ويعتقد الفارس ليفي أن كل شيء في مصلحة جواده، الذي احتل المركز الثاني في سباق 2000 جينيز في نيوماركت قبل ثلاثة أسابيع، وهو الأفضل ترشيحاً بمركز واحد مقابل خيول باليدويل الأيرلندية في ذي كرا.

وقال ليفي، الذي بدأ مسيرته في أيرلندا، وقضى ثماني سنوات في باليدويل، قبل أن ينتقل إلى بريطانيا، وينضم إلى فريق روزاليون:«لقد خاض سباقاً هائلاً في نيوماركت، وأثبت أنه حصان جيد، لكنه صادف أنه واجه حصاناً أفضل في ذلك اليوم».

وقال مدربه ريتشارد هانون: إن «روزاليون» أظهر مستوى لافتاً في تدريب نهاية الأسبوع الماضي، استعداداً لسباق الجينيز الأيرلندي، حيث سيواجه صاحب المركز الثاني في الجينيز الإنجليزي كتيبة قوية من خيول باليدويل أبرزها «ريفر تيبر» بطل كوفنتري ستيكس بقيادة ريان مور، و«انكويتشنابل» بطل بريدرز كب جوفنايل تيرف، بقيادة وين لوردن، و«ماونتن بير» بقيادة ديكلان ماكدونو.

وينافس على اللقب إلى جانب «روزاليون»، رفيق إسطبله «حاتم»، الذي احتل المركز الثالث في سباق 2000 جينيز، ويتمتع بأكبر قدر من الخبرة في هذا المجال، حيث ركض 11 مرة، وسيقوده جيمي سبنسر، الذي فاز بالسباق على صهوة«فينيكس أوف سبين» في عام 2019.



ري انتقائي

قال مدير المضمار:«ستكون حالة الأرضية جافة قليلاً على المسار المستقيم، لذا سنستخدم الري بخمسة ملليمترات هناك، وبعض الري الانتقائي على المسار الدائري، ومن المتوقع أن يكون الطقس جافاً بشكل أساسي قبل هطول المزيد من الأمطار المستمرة بعد الظهر».