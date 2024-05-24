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الرياضة

سلتيكس يتقدم في سلسلة «نهائي الشرقية»

سلتيكس يتقدم في سلسلة «نهائي الشرقية»
24 مايو 2024 11:33

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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قاد جايلن براون فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 110-126، والتقدّم 2-0 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتسجيله 40 نقطة.
وعادل براون أعلى رقم مُسجّل باسمه في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» مساعداً سلتيكس في «كسر نحس» المباراة الثانية في السلسلة.
وكان الفريق الذي تصدّر الدوري المنتظم بـ64 فوزاً، كأفضل سِجل، قد خسر المباراة الثانية أمام ميامي هيت، ثم كليفلاند كافالييرز في الدورين السابقين.
وبعدما فرض نفسه نجماً في المباراة الأولى أيضاً بتسجيله رمية ثلاثية قاتلة قبل 6.1 ثانية من النهاية ليعادل الكفة 117-117 ويفرض التمديد ويفوز فريقه 133-128 مُسجّلاً 26 نقطة، استكمل براون توهّجه في المباراة الثانية.
قال «إنها الأدوار الإقصائية يا رجل، سأفعل كل ما يتوجّب أن أفعله، دفاعياً، هجومياً، حتّى أحصل على الفوز».
بدوره، قال جرو هوليداي الذي سجّل 15 نقطة مع 10 تمريراتٍ حاسمة «إنه (براون) لاعب رائع، قائد رائع، لكنه يريد الفوز وأخذ الأمور على عاتقه، وجود لاعب مثله في فريقي أمرٌ أحبه».
وأشاد المدرب جو مازولا بنجمه براون، على الرغم من تمريره كرتين حاسمتين فقط، مشيراً إلى أنه قام بعملٍ جيدٍ في إشراك زملائه في الهجوم، قال «لعب بشكل صحيح، هذا هو الأمر الأهم».
في المقابل، تلقى بايسرز ضربةً بإصابة نجمه تايريس هاليبورتون الذي خرج في أواخر الربع الثالث بسبب إصابةٍ في ركبته اليسرى ولم يعد إلى الملعب.
سجّل هاليبورتون 25 نقطة في المواجهة الأولى، ثم 10 في الثانية التي لم يُكملها.
وكان بايسرز تقدّم في الربع الأوّل الذي شهد 10 تغييرات في النتيجة 27-25.
وانتفض أصحاب الأرض من بعدها، فأنهوا الربع الثاني متقدمين 32-24 واستمروا بالتقدّم بالنتيجة في الربعين الأخيرين (36-29 و33-30).

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