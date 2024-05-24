مانشيني يُعيد الغنّام إلى قائمة السعودية



الرياض (أ ف ب)



أعاد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، ظهير أيمن النصر سلطان الغنام إلى قائمة «الأخضر»، استعداداً لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة السابعة، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 ومونديال 2026.

وكان مانشيني قد استبعد الغنام، إلى جانب مجموعة من اللاعبين في القائمة التي اختارها لخوض نهائيات كأس آسيا التي استضافتها قطر في مطلع العام الحالي.

وشهدت القائمة الجديدة انضمام محمد العبسي حارس الشباب للمرة الأولى، بالإضافة إلى أحمد الغامدي ومروان الصحفي وعبدالله الحمدان.

واستبعد مانشيني عدداً من اللاعبين، أبرزهم صالح الشهري وفواز الصقور، فيما استمر غياب القائد سلمان الفرج.

وقال مانشيني بعد استبعاده الغنام الذي يحمل 30 مباراة دولية عن البطولة الآسيوية الماضية «لا يريد الانضمام إلينا، وتحدثنا معه كثيراً»، مضيفاً أنه لن يتم استدعاء الذين رفضوا المشاركة لأسباب غير فنية «ما حدث هنا أمر غريب، ولم يمر علي طوال مسيرتي التدريبية».

ويحلّ المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره الباكستاني في السادس من يونيو، قبل أن يستضيف المنتخب الأردني في الحادي عشر منه في العاصمة الرياض.

ويتصدر «الأخضر» المجموعة السابعة بعشر نقاط، بفارق ثلاث نقاطٍ عن الأردن، وخمسٍ عن طاجيكستان، فيما تتذيّل باكستان المجموعة من دون نقاط.

وهنا التشكيلة:

- حراسة المرمى: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، محمد العبسي

- الدفاع: علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام

- الوسط: عبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي

- الهجوم: فراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي