ساركي وبوسندة وعيسى نجوم «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



حصل النيجيري هاليرو ساركي لاعب العين، على كأس استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» لأفضل لاعب، في «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما قدم مستوى متميزاً، مسجلاً هدف تأكيد فوز «الزعيم» على الوحدة ب «ثنائية»، ليتحصل ساركي أعلى تقييم 67%، جمعها من 23 بطاقة ترشيح من أصل 25 منحها له خبراء الاستفتاء بنسبة 46%، إضافة إلى 73 صوتاً من 174 مشاركاً من جمهور المنصة بنسبة 21%.

وفي فئة أفضل حارس في الجولة، حسمها حارس العين المتألق محمد بوسندة 69%، حيث تصدى لضربة الجزاء التي سددها عمر خريبن، ليسهم في صعود «الزعيم» إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

أما في سباق جائزة أفضل صافرة بالجولة، جاء في المركز الأول، وللمرة الثالثة في الموسم حكم تقنية الفيديو عيسى خليفة الذي أدار مباراة شباب الأهلي وبني ياس بنسبة 59%، متفوقاً على الحكم الإيطالي دافيدي ماسا «اتحاد كلباء والوصل» 30%، تبعه في المركز الثالث، مواطنه ستيفانو الاسيو، المساعد الأول في مباراة اتحاد كلباء والوصل بنسبة 5%.

يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الذي يواصل عامه السادس توالياً، يقتصر على مباريات دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 50% للجنة مكونة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.